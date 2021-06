Hannover

Draußen scheint die Sonne, und es ist frühlingshaft warm. Drinnen, in der fünften Etage des Vahrenwalder Mietshauses, sind die Vorhänge zugezogen. Las Ari Faisal trägt ein langärmeliges Polo-Shirt. Nur an seiner linken Hand lugt ein Verband heraus. Einer von vielen. Der Fünfjährige ist verpackt wie eine Mumie. Zwei Stunden täglich dauert der Verbandwechsel, der seine Mutter Tawfeeq Darun Ahmed fast ebenso belastet wie den sonst so fröhlichen Jungen.

Las Ari Faisal leidet an der Schmetterlingskrankheit. Das ist ein fast poetischer Name für einen grausamen Gendefekt. Die Haut des Fünfjährigen ist verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Bei geringster Belastung bilden sich Blasen oder Risse – auch dann, wenn ihn sein Vater Hamed Ari Faisal die Treppen hoch- oder herunterträgt.

Im Nord-Irak geboren

„Las ist schon mit Blasen an Händen und Füßen zur Welt gekommen“, erzählt der 39-Jährige. Das war in einem Krankenhaus im nord-irakischen Erbil. Die Ärzte dort hatten solche Verletzungen wohl noch nie an einem Neugeborenen gesehen.

Den Gedanken an die Krankheit versuchen die Eltern von Las Ari Feisal immer aufs Neue zu verdrängen. „Wir müssen so tun, als sei alles ganz normal", findet Vater Hamed Ari Faisal. Dabei dauert allein der tägliche Verbandwechsel zwei Stunden. Für Mutter Tawfeeq Darun Ahmed fast ebenso belastend wie für den Fünfjährigen.

Die Suche im Internet half. Der Opa entdeckte den Begriff Schmetterlingskrankheit und fand Fotos dazu. Wie die Mediziner mit den Blasen umgehen sollten, von denen eine am Arm inzwischen fast so groß war wie ein geschrumpelter Luftballon, wussten sie nicht. Ihr Tipp: „Nicht aufstechen.“

Heimat und Familie verlassen

Genau das Gegenteil haben die Mediziner an der Berliner Charité empfohlen. Die Faisals gaben Heimat und Familie auf, damit ihr Kind in Deutschland Hilfe fand. Zuerst in Berlin, dann in Bochum, wo man ihnen das Kinderkrankenhaus Auf der Bult empfohlen und den Kontakt zur gemeinnützigen GmbH Adservior vermittelt hat. Nadine Lensing betreut die Familie.

„Acht Monate lang haben die Faisals in einem Flüchtlingsheim in Vinnhorst gewohnt“, berichtet die Projektmanagerin. Las habe eine Aufenthaltserlaubnis; für ihn gelte ein Abschiebeverbot. Für die Eltern gilt der Aufenthaltsstatus. Ein Konstrukt ohne viel Sicherheit, doch die Faisals sind Meister geworden im Optimistischsein. „Wir müssen so tun, als sei alles ganz normal“, findet der Vater.

Essen gibt es püriert

Dabei ist kaum etwas normal. Las Hände und Füße drohen zu verwachsen. Narben in der Speiseröhre lassen nicht mal das Knabbern einer Karotte zu. Das Essen gibt es meistens püriert. Linsensuppe und Reis mit Hühnchen sind die Favoriten. Las nimmt nur kleine Portionen zu sich – fast jede Stunde.

Die Mutter klagt nicht. Tawfeeq Darun Ahmed strahlt, wenn Las auf dem roten Bobby-Car durch die Wohnung flitzt oder vor seinem Besuch Modellautos aufbaut. Die Liebe für alles mit Motoren scheint er vom Papa geerbt zu haben. Der war im Nord-Irak Kranführer und gut bezahlt. In Hannover hat er den Führerschein neu gemacht und sich von Spenden ein kleines Auto gekauft. Damit wird er bald Las in die Kita der Gethsemane-Kirche bringen.

Der einzige Freund ist der Papa

„Eineinhalb Jahre hat es gedauert, einen Kita-Platz finden“, sagt Nadine Lensing. Ein verzweifelter Anruf hatte sie fast zum Weinen gebracht. „Der einzige Freund meines Kindes bin ich, der Papa. Das kann nicht so bleiben“, fand Hamed Ari Faisal.

Las wird einen Kita-Betreuer brauchen, eine Person, die ihn täglich begleitet, darauf achtet, dass er sich nicht verletzt und dass die anderen Kinder keine Angst vor ihm haben. Die Schmetterlingskrankheit ist nicht ansteckend, auch nicht das Wundsekret beim Aufplatzen der Blasen.

„Eigentlich ist er ein Comedy-Kind“

Diesmal sitzt eine Blase am linken Auge. Deshalb müssen die Vorhänge zugezogen bleiben. Für die Fotos setzt Las nach kurzer Zeit eine rote Sonnenbrille auf und macht Faxen. „Eigentlich ist er ein Comedy-Kind“, findet der Vater, der nur davon träumen kann, mal wieder Kran zu fahren.

Im Juni, erzählt er ganz stolz, werde die Familie einen Miniurlaub in Berlin machen. Mit dem kleinen Auto. Dort treffen sich Familien mit Kindern, die an der Schmetterlingskrankheit leiden und die Adservior betreut. Eine Bootsfahrt ist geplant. Viel wichtiger noch scheint den Faisals der Austausch. Zu sehen, dass auch andere so verletzlich sind. Zu erfahren, wie sie damit umgehen und wahrzunehmen, dass wie bei einem Schmetterling manchmal doch ein Abheben möglich ist.

Von Vera König