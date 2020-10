Corona-Krise, Streit mit der Stadt um die Frage, wie viele Badegäste rein dürfen: Seine letzte Saison hatte es noch einmal in sich. Nach 25 Jahren geht Horst Schröder, Leiter des Annabades in Kleefeld, in den Ruhestand. Als er die Aufgabe 1995 übernahm, hatte dieses mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.