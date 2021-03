Hannover

„Endlich mal wieder in Ruhe ein Buch lesen. Hier türmen sich ganze Stapel.“ Ulla Ihnen freut sich auf den Winter und neue Freizeit. Dann ist Schluss mit dem Bundestag. Die Liberale, die 2017 über die niedersächsische Landesliste den Einzug ins Parlament geschafft hatte, tritt nicht wieder an.

Parteifreunde hätten sich das durchaus gewünscht. Sie sind des Lobes voll über die 65-Jährige. Sie habe sich mit dem Haushaltsausschuss eine der schwierigsten Aufgaben gesucht, sei gut vernetzt, überaus engagiert und gut drin in den Themen. Ihnen machen solche Komplimente fast verlegen. „Aber sie tun mir auch gut.“

Einst Staatssekretärin

Es war ein gutes Rüstzeug, das der Juristin die Arbeit erleichterte. Ihnen war stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung der Landeszentralbank in Niedersachsen, Büroleiterin des damaligen FDP-Landesvorsitzenden und Ministers Heinrich Jürgens, Erste Kreisrätin in Uelzen. Vor dem Regierungswechsel arbeitete sie als Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Energie und wurde im Februar 2013 in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Vier Jahre später dann der Einzug in den Bundestag – ziemlich überraschend für viele. Man kann es sich vielleicht so vorstellen wie einen Klacks Sahne, eine Bereicherung für ein pralles Leben, in das allerdings der Tod ihres Mannes 2010 eine tiefe Kerbe geschlagen hat.

Abends mal in die Oper

Über die Trauer mag Ihnen nicht reden, auch nicht über die Familie oder ihr Leben in der hannoverschen Altstadt. Lieber darüber, dass sie ihre Wohnung in Berlin-Mitte aufgeben wird, aber sich einen neuen Trip als Touristin gut vorstellen kann. „Einfach mal eine Woche lang die Stadt erkunden, von der ich so wenig gesehen habe. Abends in die Oper gehen, tagsüber in Museen – toll.“

Die Arbeit im Bundestag habe ihr dazu keine Zeit gelassen, sagt die Bald-Ruheständlerin. „In den ersten Jahren liefen einige Plenarsitzungen bis morgens um drei Uhr.“ In der letzten Zeit waren anstehende Entscheidungen nicht nur kraft-, sondern auch nervenraubend. „Noch nie haben wir über so viel Geld beschlossen. Das sind mehr als zwei Billionen Euro gewesen.“

Um Geld gekämpft

Weil sehr viele Drucksachen vertraulich sind, war Präsenz Pflicht. Den Haushaltsausschuss begreift Ihnen als Königsausschuss: „Keine leichte Aufgabe, aber Sie kriegen wirklich von allen Themen etwas mit.“ Und sie habe für Hannover kämpfen können, für Geldmittel, um die Attraktivität ihrer Heimatstadt zu steigern.

Von nun an sollen es nur noch Ehrenämter für sie sein. Mitglied im Landesvorstand der FDP, Mitglied im Bundesvorstand der Liberalen Frauen, der Sitz in Kuratorien und Stiftungen. Nachwuchsberatung wäre auch noch eine Aufgabe: In ihrem Wahlkreis 42 schickt die FDP den Unternehmer Knut Gerschau ins Rennen. Im Wahlkreis 41 tritt die Vorsitzende der Jungen Liberalen Hannovers, Katharina Wieking, an.

Von Vera König