Darauf dürften viele gewartet haben: Nach gut 50 Tagen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie öffnet Schloss Marienburg am Freitag, 8. Mai, wieder. Mit Neuerungen: Besucher können unter anderem auf eigene Faust durch die Räume spazieren. Aber: Um Corona-Risiken vorzubeugen, wurden Schutzwände aufgebaut und neue Wegführungen angelegt. Geöffnet hat Schloss Marienburg künftig von dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Mit der Wiedereröffnung starten auch die Arbeiten am Museums-Projekt, mit dem das Schloss saniert und konservatorisch aufbereitet wird, um es dann der Öffentlichkeit noch besser zugänglich zu machen, teilte das Kulturministerium mit. Die Kulturstiftung der Länder finanziert gemeinsam mit dem Land Niedersachsen zunächst eine Machbarkeitsstudie. Ihr Ziel ist die Erarbeitung eines „Masterplans Marienburg 2030“.

Minister Thümler : „Anlage museal erfassen und entwickeln“

Am 20. Januar 2020 hatte Ernst August Erbprinz von Hannover Schloss und Inventar in die Stiftung Schloss Marienburg überführt. In der Verantwortung der neuen Stiftung wird das Schloss in den nächsten Jahren von Grund auf saniert – eine Aufgabe, die vom Bund und dem Land Niedersachsen finanziert wird. Die Gesamtsumme wird auf gut 27 Millionen Euro geschätzt, die sie Bund und Land zur Hälfte in den kommenden Jahren teilen.

Niedersachsens Kultusminister Björn Thümler: „Schloss Marienburg ist weit mehr als ein singuläres und national bedeutendes Baudenkmal des Historismus. Im Rahmen der vom Land Niedersachsen gemeinsam mit dem Erbprinzen von Hannover gefundenen Gesamtlösung geht es auch darum, die Anlage, ihre Geschichte und ihre Ausstattung wissenschaftlich und museal nach aktuellem Stand der Wissenschaft zu erfassen und zu entwickeln.“

