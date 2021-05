Schlimmer Unfall bei Hannover: Auto prallt gegen Baum – 18-Jährige in Lebensgefahr

Hannover

Schlimmer Unfall in der Region Hannover: Zwischen Hüpede und Bennigsen sind am Sonnabendabend ein 18-jähriger Toyotafahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verunglückt. Die junge Frau schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte, waren die beiden gegen 19.50 Uhr auf der Landesstraße 402 zwischen den Ortschaften Hüpede und Bennigsen unterwegs. In einer Rechtskurve vor dem Ortseingang Bennigsen verlor der Fahrer auf regennasser Straße die Kontrolle. Ursache: Offenbar war er zu schnell.

Auto landet im Bach

Das Auto kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Toyota raste über einen Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Dann schleuderte der Wagen mit dem Heck voran nach links und kam rückwärts auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Bachlauf zum Stehen.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt, konnte aber selbst das Autowrack verlassen. Seine Beifahrerin wurde dagegen im Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Beifahrerin

Sie wurde von der Feuerwehr befreit. Die 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die L 402 zeitweise voll gesperrt werden. Der Schaden wird insgesamt auf rund 8000 Euro beziffert.

Wer gibt Hinweise?

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz