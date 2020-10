Hannover

Die Schlange vor dem Wurst-Basar am Steintor ist lang. Mittags reihen sich am Montag Jung und Alt vor dem Imbiss und am Sandwich-Stand. Auch im dazugehörigen Bedienrestaurant O’Curry im Untergeschoss sowie am Selbstbedienungs-Restaurant im Erdgeschoss ist viel los. Nichts lässt erahnen, dass vor nur wenigen Tagen die geplante Schließung der größten und damit kostenintensivsten Wurst-Basar-Filiale verkündet wurde.

Noch ist es voll im Wurst-Basar am Steintor. Insbesondere in der Mittagszeit stehen Kunden Schlange. Quelle: Sophie Peschke

Anzeige

In der Schlange am Wurst-Basar unterhalten sich Sabine (65) und Bernd Blümel (64) mit ihrem aus Österreich angereisten Besucher Werner Schinkel (67) über die geplante Schließung. „Die Innenstadt ist seit Corona spürbar leerer geworden“, erklärt Sabine Blümel. Das Paar aus Sarstedt kommt sonst gar nicht mehr in die hannoversche Innenstadt. „Das ist jetzt eine Ausnahme, weil wir Besuch haben“, sagt Bernd Blümel. Kumpel Werner Schinkel habe aber darauf bestanden, beim Wurst-Basar zu essen. Das hat er in guter Erinnerung vom letzten Besuch in Hannover behalten.

Ein warmes Mittagessen müssen sich die Kunden ab Januar 2021 woanders holen. Quelle: Sophie Peschke

Es wird ruhiger in der City

Darüber, dass der Imbiss am Steintor schließt, sind auch andere Kunden traurig, insbesondere die Stammkunden. „Das ist wirklich ein Jammer“, sagt Ilse Braun (80). Sie geht noch regelmäßig in die Innenstadt. Auch ihr ist aufgefallen, dass es immer ruhiger wird. Der Wurst-Basar am Steintor ist jedoch für eine Suppe zum Mittagessen ihre gewohnte Anlaufstelle.

Eine Suppe gab es am Freitag auch für Stammkunde Marco Schilling (48). „Das ist ein gutes Mittagessen für kleines Geld“, sagt er. „Und die Mitarbeiter sind so lieb und freundlich“.

Kunde Marco Schilling im Gespräch mit der Filialleiterin des Wurst-Basars am Steintor . Quelle: Sophie Peschke

Idealer Imbiss für Mitarbeiter aus der Innenstadt

Viele der Stammkunden fragen sich, was ab Januar 2021 die Alternative sein soll. Der zentrale Standort des Wurst-Basars mitten am Steintor ist ideal für viele, die in der Innenstadt arbeiten. „Kurz zum Wurst-Basar zu laufen, passt genau in meine Pause“, sagt Christian Just (45), der mit mehreren Arbeitskollegen und einer vollen Wurst-Basar-Tüte auf dem Weg zurück zum Arbeitsplatz ist. Ähnlich geht es Nevarda Wilson (45), der erst vor kurzem aus Südafrika nach Hannover gezogen ist. Jeden Tag holt er sich in seiner Pause einen Braten im Brötchen: „Das ist für mich ein Highlight, weil es das in Johannesburg so nicht gab“, sagt er.

Braten im Brötchen: Das gibt es für Nevarda Wilson (45) jeden Tag in der Mittagspause. Quelle: Sophie Peschke

Traurige Kunden, betroffene Nachbarn

Im gegenüberliegenden Geschäft Horstmann und Sander zeigen sich die Mitarbeiter ebenfalls betroffen. „Ich kann es kaum glauben, dass es den Wurst-Basar erwischt hat“, sagt etwa Heike Rieder, die Abteilungsleiterin des Erdgeschosses im Traditionsgeschäft. Auch Sie und ihre Kollegen sind den kurzen Weg zum Wurst-Basar in Mittagspause unzählige Male gegangen. Für Rieder sei es unverständlich, dass ausgerechnet der immer gut besuchte Wurst-Basar am Steintor schließe. Gleichzeitig merke sie aber, dass es in der Innenstadt seit der Corona-Pandemie ruhiger sei: „Das ist aber kein Problem von Hannover, sondern in vielen Innenstädten die aktuelle Situation.“

Heike Rieder, Mitarbeiterin bei Horstmann und Sander, kann es nicht glauben, dass es den Wurst-Basar am Steintor „erwischt“ hat. Quelle: Sophie Peschke

Dass in der Innenstadt weniger los ist, merken auch die Mitarbeiter vom Bratwurstglöckle, ebenfalls gleich gegenüber vom Wurst-Basar. „Wir machen auch nicht mehr 100 Prozent unseres Umsatzes“, sagt Sherzad Hassan (40). Die geplante Schließung des Wurst-Basars habe auch ihn traurig gemacht. „Wir haben die Kollegen vom Wurst-Basar nie als Konkurrenz gesehen. Vielmehr belebt die Konkurrenz ja das Geschäft“, sagt Hassan. Wenn es den Nachbarn nicht gut gehe, habe das direkte Auswirkungen auf das eigene Geschäft. Eine Innenstadt funktioniere nur, wenn in allen Geschäften viel los sei. „Mir tut es außerdem für die Mitarbeiter leid. Ich kenne da ganz viele nette Gesichter“, sagt Hassan.

Ebenfalls traurig: Sherzad Hassan (49. Quelle: Sophie Peschke

Für Braten im Brötchen, Suppe oder Currywurst müssen sich Stammkunden und Mitarbeiter aus der Innenstadt ab Anfang 2021 eine Alternative suchen. Die gewohnte Schlange vor dem Wurst-Basar am Steintor wird dann fehlen, genauso wie ein weiterer Fixpunkt in der hannoverschen Innenstadt.

Für Wurst-Basar-Schweinshaxe, Bratwurst und andere Leckereien muss ab Anfang 2021 eine Alternative her. Quelle: Sophie Peschke

Von Sophie Peschke