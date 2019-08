Hannover

Nach dem Schließfächer-Aufbruch in zwei Sparkassen-Filialen in Hannover im vergangenen Monat fahndet die Polizei nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach den Tätern. Das Gaunerstück der Unbekannten hatte sich gelohnt: Die Ermittler gehen von einem Millionenschaden aus.

Die Kripo veröffentlicht insgesamt acht Bilder, auf denen Männer zu erkennen sind, die Mützen, Kappen, Hüte und Sonnenbrillen tragen. Einige haben Bärte. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Teil der Maskierung und nur angeklebt sind.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei in Hannover geht von überregional agierenden Tätern aus, die sich bereits in den Wochen vor dem Coup mehrfach in den Filialen an der Limmerstraße ( Linden) und der Ferdinand-Wallbrecht-Straße 42 (List) aufgehalten haben. Die Beamten hoffen durch die Veröffentlichung der Fotos Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Täter hatten sich am 5. und 6. Juli Zugriff auf mehr als 40 Schließfächer bei der Sparkasse verschafft und diese geleert hatten. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden „im unteren einstelligen Millionenbereich“.

Nicht nur in Hannover wurden Schließfächer in Banken geplündert: Weitere Taten werden aus Hamburg, Berlin und Frankfurt gemeldet. Nach Medienberichten prüft die Polizei in der Main-Metropole Verbindungen zur Clan-Kriminalität.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 entgegen.

Von Britta Mahrholz