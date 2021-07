Hannover

Seit Montag setzen Stadt und Region ihre aufsuchende Impf-Arbeit in Brennpunktvierteln fort. Vier Wochen lang steuert ein Großraumrettungswagen, der sonst bei der Feuerwehrwache 2 stationiert und laut Feuerwehr „medizinisch und hygienisch bestens geeignet ist“, verschiedene Stadtteile sowie Orte im Umland an. Pro Tag sollen an den jeweiligen Stationen bis zu 200 Menschen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft werden.

Ziel werden, wie schon beim ersten Testballon Ende Mai, vorwiegend Brennpunktviertel sein, in denen viele Menschen auf engem Raum wohnen, Sprachbarrieren oft hoch sind und Verschwörungstheorien viel zu oft wegen Desinformationen auf fruchtbaren Boden treffen. Die erste Station des Impfbusses war am Montag eine Wiese vor dem Kulturtreff in Hainholz. Die Information hatte sich zuvor im Stadtteil verbreitet, schnell bildete sich eine lange Warteschlange. Bereits nach zwei Stunden hatten sich rund 40 Menschen impfen lassen. „Menschen, die wahrscheinlich nicht ins Impfzentrum kommen würden“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Ängste und Fake News in Brennpunktvierteln

Mediziner Wjahat Waraich, der als Impfarzt die Aufklärungsgespräche führte, war erschrocken über viele Gesprächsinhalte: „Die Menschen sind sehr verängstigt und schlecht informiert. Sie denken, dass ihr Arm durch die Impfung magnetisch wird, sie Krebs bekommen oder unfruchtbar werden oder wir ihnen einen Mikrochip implantieren. Diese Menschen sind nicht unbedingt Querdenker, aber sie fallen leicht auf Fake News herein. Ein Problem, das wir verstärkt in Brennpunkten beobachten.“

Die aufsuchende Impfarbeit sei daher „sehr wichtig“, so Waraich: „Und längst überfällig gewesen.“ Die Menschen, die man hier erreiche, würde man grundsätzlich oft nur schwer erreichen, berichtet der Arzt: „Aber wir müssen sie erreichen, denn genau in dieser Gruppe grassiert das Virus gnadenlos.“ Während in Niedersachsen inzwischen 48,7 Prozent vollständig geimpft sind – 63,8 haben die erste Spritze erhalten –, ist die Quote der Ungeimpften in Brennpunkten noch immer viel zu gering. Allerdings führen Stadt und Land darüber keine offizielle Statistik.

Onay: „Eine geimpfte Gesellschaft muss keine Angst haben“

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) machte sich vor Ort ein Bild der Lage und betonte: „Das Impfen ist der beste Schutz vor dem Virus. Eine geimpfte Gesellschaft muss keine Angst haben.“ Mit Hochdruck arbeite die Landeshauptstadt derzeit an Konzepten, um auch Impfunwillige zu erreichen. Onay: „Wir müssen jetzt verstärkt neue Wege gehen, dabei wollen wir auf dezentrale, niedrigschwellige Impfangebote setzen, um Ängste und Hemmschwellen abzubauen.“

Man werde weiter kreativ sein müssen, so der OB: „Wir schauen jetzt genau, wo die Gruppen sind, die wir bisher mit der Impfkampagne nicht erreichen konnten. Und genau da müssen wir hingehen.“ Onay kann sich dabei Kooperationen mit Sportvereinen, sozialen Verbänden und anderen Akteuren vorstellen. „Aber auch Impfaktionen an konkreten Plätzen in der Stadt, an belebten Orten oder vor Supermärkten. Es darf bei der Frage nach dem Wo und Wann nicht länger Denkverbote geben. Wir brauchen Impfungen, Impfungen, Impfungen und müssen deshalb unsere Angebote dorthin bringen, wo sich junge Menschen aufhalten.“

Stadt hält Impfaktionen in der Innenstadt für denkbar

Mediziner Waraich kann sich künftig auch Impfeinheiten im Rahmen größerer Events vorstellen: „Der HannoPark wäre dafür gut geeignet gewesen, auf dieser Ebene müssen wir denken, ohne jedoch in Aktionismus zu verfallen.“

Am Dienstag stellt Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) die groß angelegte Werbekampagne des Landes für Corona-Impfungen vor. Im Fokus der mehrsprachigen Kampagne stehen dabei vor allem Bewohner sozialer Brennpunkte sowie junge Menschen. Nach NP-Informationen wird zielgruppengerecht mit unterschiedlichen Motiven geworben. „Um die Jüngeren zu erreichen, wird die Kampagne intensiv in digitalen Medien ausgespielt“, so Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler. Ministerin Behrens sagte im NDR, man versuche gezielt die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen anzusprechen und diese von einer freiwilligen Impfung zu überzeugen. Eine Impfpflicht lehnt sie bisher ab.

Land stellt Info-Kampagne vor

Wjahat Waraich begrüßt, dass die Info-Kampagne auch die Jüngeren in den Fokus nimmt. „Was in den Brennpunkten gilt, gilt auch für die Jugendlichen. Wir müssen sie mit guten Argumenten von der Impfung überzeugen.“ Eine Impfpflicht lehnt auch er ab.

Von Britta Lüers