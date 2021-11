Hannover

Als Birgit Weis vor 15 Jahren in die Schäfertrift in Isernhagen-Süd zog, war diese ein beschauliches Sträßchen in einem ruhigen Wohngebiet am Stadtrand Hannovers. Lange her. Heute wälzen sich vor allem im Berufsverkehr Autos und Lastwagen oft im Sekundentakt durch die Schäfertrift, die eigentlich eine Wohnstraße mit Tempo 30 sein soll. Stattdessen: Wildes Hupen, geballte Fäuste, wütende Gesichter hintern den Steuern – und am Straßenrand.

Weis und andere Anlieger haben die Nase voll von dem Dauergedröhne, den regelmäßigen Geschwindigkeitsübertretungen – und einer Verkehrsbelastung, für die das kleine Sträßchen nicht gemacht ist. Es gibt nicht einmal einen Bürgersteig, auf dem sich Fußgänger sicher bewegen können. War auch lange nicht notwendig. „Aber dann hat der Verkehr Jahr für Jahr zugenommen“, berichtet Karl Heinz Harke, der in der angrenzenden Straße Am Fasanenbusch wohnt, wo die Probleme ähnlich sind.

Pendler umfahren über Schleichweg mehrere Ampeln

Pendler aus Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark entdeckten die Route durch das Wohnviertel als Schleichweg für sich. Kein Wunder. Lassen sich auf diesem Wege im Vergleich zur eigentlich dafür vorgesehenen Route über den Prüßentrift und die Burgwedeler Straße gleich mehrere Ampeln umfahren. Das erkannten auch die Navigationssysteme, die die Verbindung über die Straßen In den Hilligenwöhren, Schäfertrift und Am Fasanenbusch als schnellste Route ausweisen.

„Richtig schlimm“ sei es dann geworden, als 2020 der Bau des neuen Hochbahnsteigs an der Haltestelle Bothfelder begann und die Straße Kugelfangtrift voll gesperrt wurde, berichtet Birgit Weis. Durch die Umleitungen seien noch viel mehr Autofahrer als zuvor auf den Schleichweg durch ihre Straße aufmerksam geworden.

Gefährlich: Die Kurve, die die Straße Schäfertrift macht. Die Anwohner Mariet van’t Klooster (von links), Birgit Weis und Karl Heinz Harke sind besorgt. Quelle: Ilona Hottmann

Gefährlicher Schulweg für die Kinder

Vor fünf Jahren sei es noch „sehr viel ruhiger“ gewesen, erinnert sich Mariet van’t Klooster, die damals mit ihrer Familie in die Schäfertrift zog. Heute mache sie sich „große Sorgen“ um ihre Kinder. Denn auch der Schulweg sei gefährlich geworden. „Die Schüler müssen diese mittlerweile viel befahrene Straße überqueren. Aber es gibt keinen Zebrastreifen, keine Verkehrsinsel und keine Ampel“, ärgert sie sich.

Von der Gefährlichkeit der Verkehrssituation zeugt der Zaun des Nachbarns, der sein Grundstück direkt an der Kurve hat. Dieser musste kürzlich – mal wieder – erneuert werden, weil eine Autofahrerin diesen durchbrochen hatte.

Schon mehrfach trugen die verkehrsgeplagten Anwohner im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide ihre Sorgen vor und schrieben an die Bauverwaltung. Passiert sei bisher allerdings fast nichts, kritisiert Anlieger Karl Heinz Harke. Nur ein paar Begrenzungspfosten habe die Stadt aufgestellt.

Stadt sieht Ausnahmesituation wegen Baustelle

Das liegt wohl auch daran, dass die Verwaltung in den Problemen vor Ort eine „Ausnahmesituation“ sieht, die durch die Hochbahnsteig-Baustelle verursacht werde. Sie rechnet damit, dass sich die Situation nach Abschluss der Arbeiten verbessern wird. Im Frühjahr 2022 wolle man sich ein Bild machen, um „gegebenenfalls zielgerichtet notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu prüfen“, sagt Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya.

Birgit Weis und die anderen Anwohner sind sich sicher, dass sich automatisch kaum etwas verbessern wird. Dass die Straße Kugelfangtrift mittlerweile wieder einspurig befahrbar sei, habe „keinen Effekt“ gehabt. „Es kennen jetzt einfach zu viele diesen Schleichweg. Und wenn das Wohngebiet auf dem Gelände der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Bothfeld fertiggestellt wird, werden es noch mehr Fahrzeuge“, warnt sie. Helfen könne zum Beispiel die Einrichtung einer Einbahnstraße, schlägt Weis vor.

Von Christian Bohnenkamp