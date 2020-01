Schlechte Noten im Zeugnis – wann braucht mein Kind Nachhilfe?

Hannover

Das Halbjahreszeugnis fällt nicht so aus, wie erhofft. Die Versetzung wackelt. Viele Eltern denken jetzt an Nachhilfe.

Sie haben zwischen Studium und Referendariat selbst eineinhalb Jahr als Nachhilfelehrer gearbeitet. Was gilt es zu beachten?

Das kommt auf den Schüler an. Erst beim Blick auf das Zeugnis zu entscheiden, dass das Kind Nachhilfe braucht, ist eigentlich schon zu spät. Man sieht ja schon anhand der Leistungen in den Klassenarbeiten, wie sich das Kind entwickelt. Hat es Probleme, sollte Kontakt zu den Lehrern aufgenommen werden. An diesem Punkt müsste bereits die Überlegung stattfinden, ob man dem Kind Nachhilfe geben muss.

Trotzdem werden manche erst jetzt aktiv. Wie bekommt man die 5 bis zum Sommer noch weg?

Das ist dann praktisch ein Crashkurs. Die Hälfte des Schuljahres ist ja schon gelaufen und das Sommerhalbjahr in der Regel sehr gedrängt und kurz. Nachhilfe ist jetzt noch sinnvoll, wenn jemand Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben hat, wenn es an der Einstellung mangelt. Dann kann die Beaufsichtigung beim Lernen und der Zwang, zur Nachhilfe erscheinen zu müssen, durchaus helfen. Sofern es sich nur um eine mangelhafte Leistung in einem einzigen Fach handelt, kann Nachhilfe ebenfalls sinnvoll sein. Sind Schüler jedoch schlichtweg überfordert und die mangelhaften Leistungen ziehen sich durch mehrere Fächer, ist es in der Regel zu spät. Dann ist ein Schulwechsel möglicherweise die bessere Alternative.

Einzelunterricht oder in der Gruppe – welche Nachhilfe ist effektiver?

Mit Gruppenunterricht habe ich persönlich wenig Erfahrungen gemacht. Bei Kleingruppen mit drei Schülern kann das förderlich sein, wenn sich die Schüler untereinander helfen. In der Regel ist bei Nachhilfe aber die Einzelansprache sehr wichtig, weil Schwierigkeiten oft sehr individuell bedingt sind.

Sind Lernvideos aus dem Internet eine Alternative?

Ich halte die persönliche Ansprache immer für den besseren Weg. Gerade wenn es um Erklärungen und Rückfragen geht. Lernvideos sind im Einzelfall eine sinnvolle Ergänzung. Bei Youtube gibt es etwa im Bereich der Mathematik gute Beiträge. Das ersetzt aber meines Erachtens nicht die persönliche Ansprache. Es gibt kein Feedback. Und es ist auch nicht der Druck da, zu einer bestimmten Zeit zu arbeiten.

Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbands Niedersachsen. Quelle: dpa

Mittlerweile bieten viele Unternehmen Online-Nachhilfe an, die mit Video-Chats arbeitet. Wie effektiv ist das?

Das ist technisch natürlich möglich. Aber alles, was mit technischen Mitteln funktioniert, kann auch problematisch sein. Da muss zu Hause dann auch die entsprechend technische Ausstattung vorhanden sein. Die Technik kann auch mal versagen. Ich persönlich würde mich an solche Angebote jedenfalls nicht über längere Zeit vertraglich binden.

Viel hilft viel, heißt es. Gilt das auch für Nachhilfe?

Nein. Nachhilfe darf nicht dazu führen, dass man keine Freizeit mehr hat und die Lust an der Schule ganz verliert. Nachhilfe muss motivierenden Charakter haben, Schüler aufbauen und Verständnislücken ausgleichen. Wenn sie nicht ausgleichbar sind, muss man andere Weg suchen, etwa den Wechsel der Schulform. Manchmal bedarf es vielleicht auch einer therapeutischen Behandlung, ich denke da beispielsweise an Lese- und Rechtschreibschwäche.

Muss auf ein Absacken der Noten immer gleich mit Nachhilfe reagiert werden? Oder sind Eltern oft zu voreilig?

Man sollte schon Geduld haben und gucken, wie eine mangelhafte Leistung zustande kommt. Gibt es vielleicht einen Todesfall in der Familie? Oder war der Schüler längere Zeit krank? Dann ist es ganz normal, wenn es zu einem Leistungsabfall kommt. Da muss man dann auch eine gewisse Zeit abwarten. Natürlich nicht zu lange, aber man sollte nicht gleich Druck auf die Kinder ausüben. Der Leistungsdruck kommt ja oft nicht von den Schülern oder Lehrern, sondern von den Eltern. Da wird häufig nicht aufs Kind, sondern nur auf die eigenen Erwartungen geguckt. Und das ist meiner Meinung nach der verkehrte Weg. Das Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen. Viele Schüler können übrigens mit einer Schwäche in einem Fach gut leben und auch das Abitur bekommen.

Nicht immer geht es um eine 5 auf dem Zeugnis. Manche Eltern möchten mit Nachhilfe aus einer 3 eine 2 machen...

Das nimmt deutlich zu. Eltern erwarten heute von ihren Kindern gute Leistungen. Deshalb wird Nachhilfe nicht nur bei mangelhaften, sondern auch bei ausreichenden oder befriedigenden Leistungen eingesetzt. Da werden frühzeitig unterstützende Maßnahmen gesucht, gefordert und natürlich auch Angeboten.

Es gibt Lehrer, die einen Verfall der Hausaufgabenkultur beklagen. Spielt das bei der Leistung auch eine Rolle?

Das kann ich bestätigen. Es gibt Schulen, die verzichten oft ganz auf Hausaufgaben. Es soll möglichst alles in der Schule gemacht, häufig mit Betreuung am Nachmittag. Das klappt in der Regel nicht. Es muss auch die Möglichkeit und der Wille da sein, etwas zuhause zu erarbeiten. Es wird den Kindern nicht nutzen, ihnen zu sagen, du musst zuhause nicht lernen. Ob das nun Vokabeln sind oder bestimmte Übungen – wer bereit ist, etwas extra zu investieren, ist im Vergleich besser. Das hat die Erfahrung gezeigt.

Die Preise für Nachhilfe variieren. Wie viel sollten Eltern bereit sein auszugeben.

Ich kenne die Marktpreise nicht genau, aber das schwankt je nach der Qualifikation. Wenn sie bei einer ausgebildeten Lehrkraft Nachhilfe nehmen, wird das teurer. Der Mehrarbeitssatz eines Lehrers liegt etwa bei 40 bis 50 Euro pro 45 Minuten. Das dürfte ein guter Richtwert sein. Der Oberstufenschüler wird wohl zwischen 10 und 20 Euro nehmen. Am Ende muss die Qualität des Unterrichts stimmen. Vor allem sollte man auf Regelmäßigkeit achten. Nachhilfe bringt nur dann etwas, wenn sie kontinuierlich stattfindet, mindestens ein halbes Jahr.

Von André Pichiri