Schlaudraff-Aus: Wer versteht noch 96?

Hannover

Da wird der Sportchef entlassen, was ja höchste Zeit und eine richtige Entscheidung ist. Auch wenn damit das Eingeständnis einhergeht, mal wieder daneben gelegen zu haben mit der Bestellung eines sportlich Verantwortlichen. Trainer Mirko Slomka wurde bereits im November entlassen, nun folgte Jan Schlaudraff. 96-Chef Martin Kind hatte den Lehrling zum Chef befördert – der ist damit in eine Rolle gedrängt worden, die Schlaudraff erst nicht wollte. Statt an der Seite eines erfahrenen Managers zu lernen, verirrte sich der Neuling im Labyrinth des komplizierten Geschäfts.

Nach dem Weggang von Schmadtke ging es abwärts für 96

Es bleibt damit dabei – seit Jörg Schmadtke den Klub verlassen hat, riss jeder Nachfolger 96 ein Stück tiefer in den Abgrund. Dirk Dufner, Martin Bader, Horst Heldt – zig Millionen versandeten, zweimal stieg 96 ab.

Absurd bis lächerlich wirkt allerdings die Nachfolgeregelung. Gerhard Zuber, am Mittwoch noch Gegner vor dem Arbeitsgericht, genießt am Tag danach das „volle Vertrauen der Geschäftsführung“. Das ist Realsatire – das kann keiner verstehen. Die Reaktion ist einheitlich: Mal wieder typisch 96.

Zubers Comeback in der Außenwirkung katastrophal

Die Wahrheit ist: Zuber genießt das Vertrauen des 96-Trainers. Kenan Kocak kann besser mit Zuber als mit Schlaudraff. Für die interne Zusammenarbeit ist das eine gute Lösung, in der Außenwirkung ist Zubers Comeback aber katastrophal.

Von Andreas Willeke