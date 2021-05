Hannover

Freudestrahlend und unter dem Applaus seiner Kollegen trat Ralf Sander, Betriebsratsvorsitzender bei „Primark“, am Mittwochmorgen vor die Tür. Minuten vorher hatte Arbeitsrichter Gudrun Stoewer dem Arbeitgeber deutlich gesagt: „Die Hürden für eine außerordentliche Kündigung sind sehr hoch.“ Und so kam es dann auch. Die fristlose Kündigung hatte vor dem Arbeitsgericht Hannover keinen Bestand. Die Verhandlung hatte kaum 20 Minuten gedauert.

Die Bekleidungskette hatte Sander vorgeworfen, gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen zu haben. Und zwar habe er im Homeoffice Arbeitnehmerdaten auf seinem privaten Laptop gespeichert und über seine private Mail-Adresse verschickt. Dabei gebe es eine Betriebsvereinbarung, die eine solche Verarbeitung von Firmendaten verbiete.

Protestaktion vor dem Arbeitsgericht: Gewerkschaftsmitglieder von Verdi unterstützen den Betriebsratsvorsitzenden von „Primark“. Quelle: Behrens

Die Gewerkschaft Verdi hatte eine Kampagne gestartet: „Hände weg von Ralf Sander!“ Beim Gütetermin gab es eine kleine Demo in der City. Am Mittwoch standen Gewerkschaftsvertreter vor dem Arbeitsgericht. Verdi-Sekretär Sebastian Treibel vermutet hinter der fristlosen Kündigung System: „Aus Berlin und Weiterstadt in Hessen sind uns ähnliche Datenschutzvorwürfe seitens Primark bekannt geworden.“ In Berlin habe es ebenfalls eine fristlose Kündigung eines Betriebsratsmitglieds gegeben.

Arbeitgeber stellt keine Laptops fürs Homeoffice zur Verfügung

Ralf Sander war vorgeworfen worden, im Rahmen einer Einigungsstelle Dienstpläne von Beschäftigten auf seinem Laptop gespeichert beziehungsweise verschickt zu haben. Dazu seine Anwältin Olivia Günter: „Diese Dienstpläne sind an alle 311 Mitarbeiter verschickt worden.“ Außerdem habe der Arbeitgeber keine Computer zur Verfügung gestellt. Deshalb begründete der Betriebsrat auch die Ablehnung der fristlosen Kündigung: „In der Einigungsstelle nutzen alle Beteiligten ihre privaten Mailkonten.“ Richterin Stoewer ermahnte beide Seiten: „Beenden Sie die dauerhafte Konfrontation.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für eine fristlose Kündigung schreibt das Gesetz vor, muss es dem Arbeitgeber „unzumutbar“ sein, den Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Als Beispiele nannte Kilian Wucherpfennig, Direktor des Arbeitsgerichts, einen Diebstahl oder eine sexuelle Belästigung seitens eines Angestellten.

Von Thomas Nagel