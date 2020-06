Hannover

Der Terminplan stand. Eigentlich. Am kommenden Donnerstag, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, sollte der Rat drei neue Dezernenten wählen. Doch jetzt stehen diese Wahlen gar nicht auf der Tagesordnung. Es heißt, dass OB Belit Onay zögert, dem Vorschlag der SPD zu folgen. Die hatte Christian Mews als Stadtbaurat empfohlen.

„ Mews ist unser Mann“, hatten Partei- und Fraktionsvorsitzende nach dem Treffen mit dem Kreisbaurat aus Peine exklusiv in einem NP-Interview gesagt. Onay war darüber sehr verärgert. In einem Krisentreffen mit den Fraktionschefs der Ampel ließ er alle wissen, dass das Vorschlagsrecht allein bei ihm liegt. Der sonst so sanftmütig wirkende Verwaltungschef soll mit der Faust auf den Tisch geschlagen haben.

Anzeige

Seitdem bemühen sich die Genossen um Goodwill – und Schadensbegrenzung. „Die vorzeitige Präsentation Einzelner ist irritierend und wenig hilfreich“, mussten sie sich auch von den Grünen sagen lassen. Seitdem gehen die Parteichefs Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic sowie der Fraktionsvorsitzende Lars Kelich auf Tauchstation.

Weitere NP+ Artikel

FDP verzichtete aufs Foto

Die FDP, die auf die Landtagsabgeordnete und frühere Ratsfrau Sylvia Bruns als neue Sozialdezernentin setzt, kam ungeschoren davon. Wahrscheinlich, weil Frontmann Wilfried Engelke bei der Präsentation der Personalie sehr zurückhalten war und auf ein Foto verzichtete. Den Grünen ist es gelungen, den Namen ihres Wunschkandidaten fürs Personaldezernat geheim zu halten.

Onay hat –so heißt es – die vom Ampelbündnis vorgeschlagenen Dezernenten in spe inzwischen getroffen. Ob er Mews als Stadtbaurat empfehle, sei fraglich, erzählt man sich im Rathaus. Das Problem der allzu selbstbewussten Präsentation des Wunschkandidaten durch die Genossen sei dabei das kleinste.

Auf die Frage an die Stadt, ob es demnächst einen Fototermin mit den drei künftigen Dezernenten gebe, war die Antwort: „Wir melden uns dazu zeitgerecht.“ Kurz vor der Wahl der neuen Finanzdezernentin Cordula Drautz in der Region hatte Regionspräsident Hauke Jagau sich mit der Nachfolgerin von Andrea Fischer ablichten lassen. Der Vorschlag war bis dahin nicht öffentlich bekannt geworden.

Lesen Sie auch

Von Vera König