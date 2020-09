Hannover

Die Polizei Hannover ist am Sonntagnachmittag von Zeugen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Bolzplatz in die Schwarzwaldstraße im Stadtteil Sahlkamp gerufen worden. Aufgrund der Schlägerei sind drei Personen (15, 20 und 20 Jahre alt) vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden. Sie gelten mindestens als leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatten mindestens zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) auf dem Bolzplatz Fußball gespielt. Gegen 17 Uhr kamen zwei Männer im Alter von 20 Jahren hinzu.

Die Ursache für die dann entstandene Auseinandersetzung ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Zum Hergang gibt es unterschiedliche Schilderungen, die Beteiligten beschuldigen sich gegenseitig, dass die jeweils anderen angefangen hätten.

Viele Schaulustige vor Ort

Während der Auseinandersetzung kamen weitere Personen hinzu, von denen einige sich beteiligt haben sollen, andere hätten zugesehen. Beim Eintreffen der Polizei seien etwa 100 Personen vor Ort gewesen, die sich dann zum Teil rasch entfernten.

Während die Beamten vor Ort erste Befragungen zur Klärung des Geschehens vornahmen, versammelten sich wieder mehr Schaulustige.

Die Polizeibeamten leiteten vier Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mutmaßliche Beteiligte im Alter von 15, 16 und 20 Jahren ein. Die Ermittlungen zum Hergang sowie zur Ursache der Auseinandersetzung dauern an.

