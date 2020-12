Schlägerei auf Tankstelle bei Hannover: Unbekannter feuert Schuss ab

Gefährliche Auseinandersetzung auf einer Tankstelle bei Hannover: Bei einer Schlägerei unter zwei Stiefbrüdern (50, 54) ist am Sonnabendabend ein Schuss gefallen. Die Polizei fand später auf dem Gelände der Station an der Hannoverschen Straße in Havelse eine scharfe Waffe. Bei dem Streit ging es um Geld.