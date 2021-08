Schläge, Tritte, Beule im Blech: Frau (41) rastet in Hannover aus

Hannover

Das Drama fing gegen 11.20 Uhr auf einem Hinterhof in der Reitwallstraße am Steintor an. Dort bekam sie Streit mit einer Anwohnerin (49), als sie sich unberechtigt auf dem Hinterhof eines Hauses aufhielt. Sie warf eine Plastikflasche auf den BMW der Anwohnerin, rat gegen die Autotür. Da kam die Polizei zum ersten Mal, erteilte ihr einen Platzverweis.

20 Minuten später fiel die Frau in der Knochenhauerstraße an der Einmündung „Goldener Winkel“ erneut auf: Da trat sie gegen 11.40 einem Mann unvermittelt von hinten in die Kniekehlen. Der Mann wurde leicht verletzt, ging aber weiter, bevor die Polizei seine Personalien aufnehmen konnte. Dafür wehrte sich die aggressive Frau jetzt massiv gegen ihre Festnahme. Sie trat nach den Polizisten und gegen den Streifenwagen, beschädigte ihn am Kotflügel. Außerdem sprach sie lautstark Beleidigungen aus und bedrohte eine Polizeibeamtin.

Gegen Sie wird nun wegen

– versuchter Sachbeschädigung

– Körperverletzung

– Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

– Tätlichen Angriffs

– Beleidigung

– und Bedrohung ermittelt. Da die Frau keinen festen Wohnsitz hat, wird sie nun einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden. Auch der mutmaßlich verletzte Mann (Knochenhauerstraße) wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Von NP/erre