Schiffgraben-Radweg: Wie gut funktioniert die neue Verkehrsregelung?

Hannover

Seit Donnerstag ist der neue Radweg in der Eisenbahnunterführung Schiffgraben markiert. Die Stadt hat gut sichtbare gelbe Streifen und Fahrradsymbole auftragen lassen, um die neue Verkehrsführung deutlich zu machen. Stadtauswärts steht dem Autoverkehr im Tunnel nur noch eine Spur zur Verfügung. Zuvor waren es zwei gewesen.

Fahren durften Radfahrer in diesem Bereich bisher auch schon auf der Straße. Der schmale Bürgersteig war ein Fußweg, der mit einem „Radfahrer frei“-Schild markiert war. Wegen des vielen Verkehrs mieden Radfahrer bisher jedoch die Fahrbahn. Seit Donnerstag ist das anders. Zwar fuhren einige weiterhin auf dem Bürgersteig, was durch die neue Verkehrsregelung illegal ist. Die meisten nahmen jedoch dankbar den breiten Radweg auf der Fahrbahn an.

Bezirksbürgermeisterin: „Die Masse der Leute kapiert es“

Auch die große Mehrzahl der Autofahrer schien die neue Verkehrssituation zu verstehen und hielt sich an die Regeln. Die NP machte sich am Freitagmittag ein Bild der Lage. In 20 Minuten zählte sie nur fünf Fahrzeuge, die trotz durchgezogener Linie auf dem Radweg fuhren. Einige bemerkten auch ihren Fehler und versuchten, diesen zu korrigieren, sobald sich auf der eigentlichen Fahrspur eine Lücke auftat.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Masse der Leute kapiert es. Eigentlich ist es auch sehr deutlich markiert. Das bringt eindeutig mehr Sicherheit“, urteilt Cornelia Kupsch, Bezirksbürgermeisterin in Mitte, die sich zur selben Zeit ebenfalls einen Eindruck von dem Verkehrsversuch machte, der vom Bezirksrat angeschoben und von der Stadt jetzt umgesetzt wurde.

CDU-Ratsherr hält den neuen Radweg für „lebensgefährlich“

Felix Semper, Verkehrsexperte der CDU im Rat, lehnt den Test hingegen ab. Er war nach eigenen Angaben am Freitagmorgen auf dem Abschnitt unterwegs. Sempers Fazit: „Geradezu lebensgefährlich“. Im Berufsverkehr seien „drei Viertel der Fahrzeuge“ über den neuen Radweg gefahren, weil sie diesen oft zu spät sähen. Er werde an dieser Stelle weiterhin auf dem Bürgersteig fahren, kündigt Semper an. Der CDU-Mann lehnt den Radweg auch deshalb ab, weil er eine Zunahme der Staus im Bereich Schiffgraben befürchtet.

Seine Parteikollegin Kupsch sieht das anders. „Für mich ist das keine Schikane von Autofahrern. Wo es besonders eng ist, müssen wir einfach Kompromisse finden. An dieser Stelle bringt das auch gerade den Fußgängern mehr Schutz, die sich bisher den viel zu schmalen Bürgersteig mit den Radfahrern teilen mussten“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Einen Verbesserungswunsch habe sie dann aber doch. Die Stadt müsse die nicht mehr benötigte weiße Markierung des alten Radwegs auf dem Bürgersteig entfernen. „Das irritiert und lenkt einige auf den falschen Weg“, sagt Kupsch.

Verwirrend: Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (CDU) fordert, dass die Stadt die alten, weißen Radweg-Markierungen entfernt, weil diese irritieren. Quelle: Christian Bohnenkamp

ADFC: Das stärkt den Radverkehr „kurzfristig und effektiv“

Bereits in der kommenden Woche will die Stadt auf der Celler Straße stadteinwärts ein neues Stück Radweg auf der Fahrbahn markieren. Im August auch stadtauswärts, wo in der Eisenbahnunterführung ebenfalls nur ein schmaler Bürgersteig für Radfahrer und Fußgänger zur Verfügung steht. Beim Radfahrerclub ADFC stößt das auf große Zustimmung. „Dass auf Schiffgraben und Celler Straße in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt jetzt gefährliche Engstellen für den Radverkehr entschärft werden, ist überfällig“, sagt Vorstandsmitglied Dirk Hillbrecht. Damit stärke die Stadt „den Radverkehr kurzfristig und effektiv. Radverbindungen müssen lückenlos sicher sein und alle Menschen zum Radfahren einladen“.

Nach Erfahrungen der Stadt tritt ein Gewöhnungseffekt an die neue Verkehrslage erst nach ein paar Tagen oder Wochen ein. Sie will die Akzeptanz der neuen Verkehrsführung „beobachten und bei Bedarf auch noch nachsteuern“, kündigt Sprecherin Olja Yasenovskaya an. Ob trennende Elemente wie zum Beispiel Barken nötig würden, hänge vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer ab.

Von Christian Bohnenkamp