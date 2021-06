Hannover

Ein Mehrfamilienhaus in Langenhagen: Die Tür im zweiten Obergeschoss wird von SEK-Beamten brachial aufgebrochen. Nachbarn hören Schüsse. Die Polizisten sind auf der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder von Armin N. (30). Er wurde am Donnerstag im Kreuzungsbereich Herschelstraße, Arndtstraße und Weidendamm (Mitte/Nordstadt) erschossen.

Die Augen- und Ohrenzeugen des SEK-Einsatzes wollen unerkannt bleiben. Sie haben Angst vor Rache. Um 21.15 Uhr hat die Polizei das Haus gestürmt, stundenlang suchen sie nach Spuren und Hinweisen. „Der mutmaßliche Täter ist noch flüchtig“, sagt Katrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Dass ihn Frau und Tochter begleiten sollen, wollte sie nicht bestätigten. Auch Schüsse habe es keine gegeben. Nun ist wieder Ruhe in dem Mehrfamilienhaus eingekehrt. Die Wohnungstür des Tatverdächtigen ist versiegelt.

Ein Toter nach Verfolgungsjagd in der Oststadt

Aber am 22. März 2017 kam es in der Oststadt zu Schüssen und einem Toten. Täter war Armin N. Er hatte einen 25-Jährigen aus Bremen in Notwehr erschossen. Zuvor wurde N. mit mehreren Messerstichen verletzt. „Ob es einen Zusammenhang mit den Vorfällen von 2017 gibt, können wir derzeit nicht sagen“, erklärte Söfker. Ihr sei auch nichts bekannt davon, dass Armin N. am Donnerstag vor Gericht stand und freigesprochen worden sei. Laut ersten Meldungen war dies das Motiv für das Attentat.

Das Todesopfer wurde zwar wegen Notwehr freigesprochen. Aber er hatte eine achtmonatige Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bekommen. Im März 2017 hatten ihm etwa neun Leute aus Bremen vor dem Pavillon aufgelauert. Eine Videokamera hatte aufgezeichnet, wie er sofort sein Glock 17 zog und türmte. Motiv für die Verfolgungsjagd war, dass Armin N. ein Verhältnis mit einer Frau eines Mannes aus Bremen hatte.

Opfer dem Gericht bekannt

Nach NP-Informationen ist das Opfer gerichtsbekannt. Es soll Verfahren wegen Drogendelikten gegeben haben. Seine Geliebte von 2017 sagte erst im Februar 2021 im Landgericht Hannover aus. Vor Gericht stand Mixhen G. (26). Er war an der Verfolgungsjagd an Armin N. 2017 beteiligt. Nach einem Geständnis wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. „Das war das letzte Verfahren in diesem Tatkomplex“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Wie die Polizei so schnell auf den Mann aus Langenhagen kam, dazu schweigen die Ermittler. „Es ist uns nicht bekannt, dass der Tatverdächtige irgendwelche Bezüge zu Bremen hat“, sagt Söfker. Der Hintergrund für den Mord am 4. Juni 2021 im Herzen Hannovers seien noch völlig unklar.

Von Britta Mahrholz und Thomas Nagel