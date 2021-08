Schießerei in Hannover: Todesschütze Rinor Z. wird auf seinen Geisteszustand untersucht

Hannover

Knapp drei Monate nach der Schießerei auf einer belebten Kreuzung in der Innenstadt von Hannover wird der Todesschütze, Rinor Z. (32), auf seinen Geisteszustand untersucht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker, bestätigte gegenüber der NP, dass die Behörde ein psychiatrisches Gutachten für den Kosovo-Albaner in Auftrag gegeben hat.

Rinor Z. sitzt seit dem 7. Juni in U-Haft. Dort wird er von einem Sachverständigen untersucht. Dabei geht es „um die Frage der Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat“, so Söfker. Das Gutachten werde „auf Anregung der Verteidigung eingeholt“.

Auf dem Weg zur Ehefrau in der City

Am 3. Juni, dem Tattag, soll Rinor Z. auf dem Weg in die City gewesen sein, um seine Frau abzuholen, als es zum folgenreichen Zusammentreffen mit dem später getöteten Armin N. (30) und dessen Schwager Nasko M. (51) kam. Auf der Kreuzung Herschelstraße/Arndtstraße/ Weidendamm gab Rinor Z. die Schüsse ab – und tötete dabei den 30-Jährigen.

Nach dem Tötungsdelikt: Blumen und Kerzen am Tatort für Armin N.

Es handelte sich offenbar nicht um ein zufälliges Treffen an der Ampel. Angeblich gibt es Hinweise, dass Armin N. und sein Schwager, die in einem Porsche Cayenne unterwegs waren, den weißen Mercedes des 32-Jährigen zuvor verfolgt hatten.

Sollte Rinor Z. zur Rede gestellt werden?

Zwar hätten die Ermittlungen in diesem Punkt „keine eindeutigen Aussagen ergeben“, so Söfker. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Rinor Z. an der Ampel zur Rede gestellt werden sollte.

Seit einiger Zeit soll es zwischen den Beteiligten Streit um Geld gegeben haben. Der Todesschütze soll Nasko M. acht Monate zuvor vier Zähne ausgeschlagen haben.

Schuss „aus Versehen“?

Vor der Schießerei will Rinor Z. Angst vor der Rache der Kosovo-Albaner gehabt haben, deshalb habe er sich bewaffnet. Der tödliche Schuss sei aber „ein Versehen gewesen“, sagt der Anwalt des 32-Jährigen, Fritz Willig. Auch wenn sein Mandant es war, der abdrückte: „In diesem Fall wird das Opfer zum Täter gemacht“, meint der Verteidiger.

Verteidigt des Todesschützen: Anwalt Fritz Willig bei einem Haftprüfungstermin vor wenigen Wochen. Quelle: Dröse

Nach NP-Informationen belegen die Ermittlungsergebnisse keine Notwehrsituation, sondern deuten in eine andere Richtung: Gegen Rinor Z., der seit Juni wegen Totschlags in U-Haft sitzt, wird außerdem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Grund sind auch Schüsse auf Nasko M.

Auf dem Weg zum Haftrichter im Amtsgericht Hannover: Der gefesselte Armin N. trägt eine schusssichere Weste – es werden weiter Racheakte aus dem Umfeld des getöteten Armin N. befürchtet. Quelle: Dröse

Zwar hatte der 51-Jährige mit einer Zaunlatte auf die Windschutzscheibe des Mercedes von Rinor Z. eingedroschen, als er aber die Waffe in den Händen des Schützen sah und der 32-Jährige abdrückte, soll Nasko M. sofort getürmt sein. Danach habe Rinor Z. weitere Schüsse in Richtung des Flüchtenden abgegeben.

Patronenhülsen geben Aufschluss über Tatablauf

Erst danach soll sich der Beschuldigte um 90 Grad gedreht und auf den unbewaffneten Armin N. geschossen haben. Das ergebe sich unter anderem aus der Lage der Patronenhülsen, heißt es.

Nasko M. lässt sich von Anwalt Matthias Waldraff vertreten: „Im Fall eines Prozesses wird sich mein Mandant als Nebenkläger dem Verfahren anschließen“, sagt er.

Von Britta Mahrholz und Thomas Nagel