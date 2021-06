Einen Tag nach der Schießerei in der Innenstadt von Hannover werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Todesschützen Rinor Z. bekannt. In der Vergangenheit wurde bei einer Razzia bei ihm angeblich schon einmal eine Waffe gefunden. Am Freitagabend ließ Z. mitteilen, dass er sich der Polizei stellen wolle.