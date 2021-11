Schießerei in Hannover-Mitte: Verteidiger spricht von Selbstjustiz

Hannover

Um 9.07 Uhr betritt Rinor Z. (33) den Schwurgerichtssaal. Die Kapuze seines schwarzen Pullis ist tief ins Gesicht gezogen. Der weiße Mund-Nasen-Schutz verdeckt fast sein komplettes Gesicht. Sein Anwalt Fritz Willig legt beruhigend die Hand auf seinen Arm. Der Angeklagte zittert.

Am Dienstag hat der Prozess gegen Z. begonnen. Der Kosovo-Albaner hat am 3. Juni Armin N. (30) auf der Kreuzung Arndtstraße/Herschelstraße/Am Weidendamm erschossen. Die Anklageverlesung dauert nur wenige Minuten. Eine Einlassung des Angeklagten gibt es nicht. Eigentlich war das so vorgesehen. Doch sein Hauptverteidiger, Manfred Koch, ist erkrankt.

Um 9.24 Uhr ist der erste Verhandlungstag bereits vorüber. Er verlief sehr ruhig. Die großen Sicherheitsvorkehrungen erschienen fast unnötig. Nur drei der zehn Besucherplätze waren belegt. Bemerkenswert eher, was sich nach der Verhandlung abspielte. Anwalt Willig gab im Sitzen Interviews. Nach einer Hüftoperation ist der 80-Jährige noch ein wenig eingeschränkt. Als Motiv für die Tat nennt er Angst. Sein Mandant sei im Oktober 2020 in Langenhagen mit dem Schwager des Todesopfers in eine Schlägerei geraten.

„Mein Mandant hat Schmerzensgeld geboten, um den Streit beizulegen. Das wurde abgelehnt.“ Stattdessen sei er mit dem Tod bedroht worden. Und: Die Polizei habe Rinor Z. nicht beschützen können. Der Angeklagte habe die Bedrohung angezeigt, doch nichts sei geschehen.

Jetzt auf der Anklagebank: Rinor Z. hat auf offener Straße einen Mann erschossen. Quelle: privat/Franson (RND-Collage)

Und so kam es am 3. Juni 2021 hinter dem Bahnhof am Weidendamm, Ecke Arndtstraße zum verhängnisvollen Treffen an der Ampel. Der Schwager (51) von Armin N. stieg aus, schlug laut Anklage mit einer Dachlatte auf die Windschutzscheibe von Z. Der Angegriffene schoss durch die geschlossene Scheibe auf seinen Widersacher, Nasko M. Als der 51-Jährige floh, sei Rinor Z. ausgestiegen. Und habe über das Dach seines weißen Mercedes zweimal auf Armin N. gezielt, der getroffen in seinem Porsche Cayenne zusammenbrach. Jetzt muss sich der Familienvater wegen Totschlags und versuchten Totschlags vor dem Landgericht Hannover verantworten. Denn er hatte auch auf den fliehenden Nasko M. gefeuert.

Dieser Prozess ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Armin N. war bereits als Kind und Jugendlicher ein Intensivtäter. 2017 erschoss er in der Nähe des Pavillons in Notwehr einen jungen Mann aus Bremen. Es ging um eine Prostituierte aus Bremen, mit der N. eine Beziehung hatte. Seine Anwälte waren damals Manfred Koch und Professor Steffen Stern. Koch verteidigt nun Rinor Z., Stern vertritt die Familie von Armin N.

Weiterer Nebenkläger ist der Schwager. Sein Anwalt ist Matthias Waldraff. Er kündigte an, dass sein Mandant „umfassend“ über die Hintergründe des Verbrechens aussagen werde. Eine Auseinandersetzung, die sein Kollege Willig als „Selbstjustiz auf dem Asphalt“ bezeichnete. Er meinte damit den Angriff des Schwagers auf den Angeklagten.

Von Thomas Nagel