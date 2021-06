Schießerei in Hannover: Kommt der Todesschütze wieder frei?

Hannover

Kommt Todesschütze Rinor Z. (32) bald wieder frei? Sein Anwalt, Fritz Willig, erklärte auf NP-Nachfrage: „Es gibt einen Haftprüfungstermin.“ Zum Zeitpunkt wollte er nichts sagen. Aus Sicht des Anwalts hat sein Mandant Armin Z. (30) in Notwehr erschossen. Er spricht davon, dass Rinor Z. in eine Falle gelockt worden sei, um mit ihm abzurechnen.

In diesem undurchsichtigen Fall ist bislang nur eins klar: Armin Z. wurde am 3. Juni gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Arndt-/Herschelstraße/Weidendamm (Nordstadt/Mitte) tödlich getroffen. Zuvor soll der Schwager von N., Nasko M. (51), mit einer Dachlatte auf die Windschutz- und Seitenscheibe des Wagens von Rinor Z. eingeschlagen haben. Dabei habe Nasko M. geschrien: „Komm raus, Du Schwein. Ich bringe Dich um.“ Das haben nach Auskunft von Anwalt Willig Zeugen ausgesagt.

War der Tod von Armin N. ein Versehen?

In diesem Moment muss Rinor Z. die Waffe gezogen haben. Nach NP-Informationen hat das Armin N. gesehen und den Wagen zurückgesetzt. Dabei sei er versehentlich getroffen worden, erklärte Willig. Aus Angst vor Rache habe sich sein Mandant bewaffnet. Ermittlungen am Tatort sollen ergeben haben, dass es sich tatsächlich um Notwehr gehandelt haben könnte.

Aus Sicht des Anwalts von Nasko M. ist das alles „totaler Quatsch“. Rechtsanwalt Matthias Waldraff hat gegen Rinor Z. im Namen seines Mandanten Strafantrag wegen versuchten Totschlags gestellt. Er vertritt die Interessen von Nasko M. Auf seinen Mandanten seien drei Schüsse durch die Seitenscheibe abgegeben worden.

Was war das Motiv für die Tat? Laut Anwalt Fritz Willig hatte es am 20. Oktober 2020 eine Schlägerei gegeben. Dabei habe Rinor Z. einem italienischen Freund geholfen, der Ärger mit Nasko M. hatte. Letzterer soll durch Schläge von Z. vier Zähne verloren haben. „Mein Mandant hat nie Baugeschäfte mit Armin N. oder Nasko M. gemacht“, erklärte Anwalt Willig. Sein Mandant und sein italienischer Freund hätten beide Anzeigen wegen Bedrohung erstattet. Der Italiener sei aus Angst vor Repressalien aus Hannover geflohen.

Rätselraten über das Motiv für den Konflikt

Kann eine Schlägerei im Oktober 2020 wirklich das Motiv für eine Schießerei direkt in der City im Juni 2021 sein? Die Polizei untersucht den Fall. Die Staatsanwaltschaft hält sich derzeit mit Informationen sehr bedeckt.

Armin N. war ein jugendlicher Intensivtäter. Allerdings war der Porsche-Cayenne-Fahrer in den vergangenen Jahren nur wegen Kleinigkeiten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die überaus große Anteilnahme (rund 1000 Trauergäste) an seiner Beisetzung überraschte selbst die Polizei. Über Familienangehörige sind N. und Nasko M. an Baufirmen beteiligt. Auch Rinor Z. war mal, wenn auch nur kurze Zeit, Geschäftsführer einer Baufirma. Liegt das Motiv in legalen oder illegalen Transaktionen begründet? Anwalt Waldraff verweist solche Spekulationen ins Reich der Fantasie. Seine Mandantschaft betreibe „hochsaubere Unternehmen“. Nach NP-Informationen soll es hohe Geldforderungen im sechsstelligen Bereich zwischen den Parteien gegeben haben.

Armin N.’s Tod regt seine Freunde sogar zu kreativen Leistungen an. Der Rapper „Gent“ besingt seinen Freund als einen „Löwen“, der jetzt im Himmel bei Gott weilt. Albanische Zeitungen berichten ausführlich über den Tod des schon als Kind schwer straffälligen Mannes. „Er hatte viel Geld und war auf Feiern sehr großzügig“, erzählt ein Landsmann.

