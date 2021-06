Nach einer Schießerei im Kreuzungsbereich Herschelstraße in Hannover war die Polizei in einem Großeinsatz. Ein Mann wurde von einem Kontrahenten im seinem Porsche offenbar gezielt hingerichtet. Am späten Donnerstagabend folgte ein SEK-Einsatz an der Walsroder Straße der im direkten Zusammenhang mit diesem Racheakt für einen Fall, der vier Jahre zurückliegt, steht.

Schießerei in Hannover: Gezieltem Racheakt folgt ein SEK-Einsatz in Langenhagen

