Schießerei in Hannover: Anklage gegen Todesschütze Rinor Z. (32) erhoben

Hannover

Nach der Schießerei vor drei Monaten auf einer belebten Kreuzung in Hannover hat die Staatsanwaltschaft nach NP-Informationen Anklage gegen den Todesschützen Rinor Z. (32) erhoben. Dem Kosovo-Albaner wird Totschlag und auch versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am 3. Juni hatte der 32-Jährige an der Kreuzung Herschelstraße/Arndtstraße/ Weidendamm das Feuer auf Nasko M. (51) eröffnet, der zuvor mit einer Holzlatte auf den Mercedes von Rinor Z. eingeschlagen haben soll. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Anschließend soll der Schütze auf den Schwager von Nasko M., Armin N. (30), gezielt haben. Der 30-Jährige saß am Steuer seines Porsche-Geländewagens, als er tödlich getroffen wurde.

Prozess-Start steht fest

Zwischen den Männern soll es seit Monaten Streit gegeben haben. Angeblich ging es dabei um eine sechsstellige Geldsumme.

Die Staatsanwaltschaft hat Rinor Z. beim Landgericht Hannover wegen Totschlags und versuchten Totschlags angeklagt. Der Prozess soll nach NP-Informationen am Dienstag, 30. November, starten.

Von Britta Mahrholz und Thomas Nagel