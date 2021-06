Vier Tage nach der Schießerei auf einer Straßenkreuzung in Hannover liegt das Ergebnis der Obduktion des Getöteten vor. Demnach starb Armin N. (30) zweifelsfrei an seiner Schussverletzung. Der mutmaßliche Todesschütze Rinor Z. hatte sich am Montagmittag immer noch nicht der Polizei gestellt.