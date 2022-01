Hannover

Als Rinor Z. (33) am 3. Juni 2021 in Hannover wild um sich schoss, stand er unter polizeilicher Beobachtung. Genauer gesagt, die Polizei hörte sein Telefon ab. „Er galt damals als Beschuldigter in einem großen Betrugsverfahren“, erklärte Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Z. sollte zusammen mit anderen Landsleuten teure Baumaschinen mit falschen Personalien „gemietet“ haben. Der Schaden habe laut Wolters eine Million Euro betragen.

Letztendlich reichte es nicht für eine Anklage gegen Rinor Z. Dafür sitzt er jetzt auf der Anklagebank der Schwurgerichtskammer im Landgericht Hannover – wegen Totschlags. Am Montag stellte er sich den Nachfragen des Gerichts nach seiner geständigen Einlassung. Und er blieb dabei: „Ich dachte, er will schießen. Da habe ich geschossen.“ Die Schüsse auf Armin N. (30) waren tödlich. Abgefeuert auf der Kreuzung Arndtstraße/Herschelstraße/Weidendamm.

Angeklagter steht wegen Panikattacken unter Beruhigungsmitteln

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat den Kollegen in Hannover die aufgezeichneten Telefonate nach der Tat zur Verfügung gestellt. Und laut Professor Steffen Stern, Anwalt der Familie N., hat Rinor Z. gesagt: „Ich habe zwei Bosnier getötet.“ Ob er das wirklich gesagt habe?, wollte der Anwalt wissen. Doch die Fragen der Nebenkläger blieben unbeantwortet. Ebenso wie die Fragen von Anwalt Matthias Waldraff nach dem Braunschweiger Ermittlungsverfahren. Waldraff vertritt Nasko M., den Schwager des getöteten Armin N.

Der dritte Prozesstag begann mit 35-minütiger Verspätung. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover musste ein starkes Beruhigungsmittel nachreichen. Da der Angeklagte unter Panikattacken leidet, wurde ihm Benzodiazepine verschrieben. Wie schon bei der Polizei erzählte Rinor Z. von seiner großen Angst vor Nasko M. (51) und seinem Schwager Armin N. Nasko M. sei als „Boss der Gruppe“ (gemeint ist „Clanchef“) bekannt, Armin N. sei sein Beschützer gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Sicht des Angeklagten hatte der tödliche Streit am 1. Oktober 2020 auf einem Restaurant-Parkplatz in Langenhagen seinen Ursprung. Ein paar Beleidigungen waren der Auslöser, dass der Angeklagte und Nasko M. in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten. Danach seien mehr als zehn Vermittlungsversuche zwischen den Familien gescheitert. „Ich wusste, dass sie etwas vorhaben“, sagte Rinor Z. Denn zuvor hatten Armin N. und Nasko M. das Gerücht gestreut, dass der Konflikt beigelegt sei. Er glaubte, dass ein Auftragsmörder auf ihn angesetzt werden sollte. Der Angeklagte bezeichnete Armin N. als „Killer“. Er selbst habe mal gesehen, wie N. mit einem Baseballschläger vier Türsteher fertiggemacht habe. Aus Angst habe er sich zwei Monaten vor der Tat eine Waffe besorgt.

Die ganze Geschichte wirkt nicht rund. Wegen eines Streits, der mit Fäusten ausgetragen wurde, fürchtete Rinor Z. um sein Leben, spricht von Auftragsmord. Nun sagte er am Montag im Landgericht: „Mein Vater hatte Kontakt zu Armins Familie im Kosovo. Sie haben uns Vertrauen für ein Jahr gegeben.“ Gemeint ist, dass es bis Mitte 2022 keine Blutrache geben werde. „Und was geschieht dann?“, fragte Richter Stefan Joseph. „Dann können sie uns weiter vertrauen, oder die Tat rächen“, lautete die Antwort. Weiter am Donnerstag.

Von Thomas Nagel