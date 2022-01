Der vierte Prozesstag im Totschlagsprozess gegen Rinor Z. (33) hat für eine Überraschung gesorgt. Es gibt Video-Aufzeichnungen von der Schießerei am 3. Juni 2021. Sie decken sich mit der Aussage eines Tatzeugen.

Will in Todesangst und Panik geschossen haben: Rinor Z. (33) hat am 3. Juni 2021 einen Widersacher auf offener Straße erschossen. Videoaufnahmen zeigen den Angeklagten, wie er gezielt auf sein Opfer anlegte. Quelle: dpa