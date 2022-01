Schießerei Arndtstraße: Wie kriminell ist der Angeklagte Rinor Z.?

Hannover

Was für ein Mensch ist Rinor Z. (33)? Er muss sich wegen Totschlags und versuchten Totschlags vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er hatte am 3. Juni 2021 Armin N. (30) erschossen und versucht, Nasko M. (51) ebenfalls zu töten.

Vor Gericht erzählt er glaubhaft, welche Angst er vor dem „Clanchef“ M. und seinem Beschützer N. hatte. Der Mann sagt aus, dass er sich ab März 2021 nur noch mit Waffe auf die Straße traute. Dass er sich immer umschaute, ob er verfolgt werde. Wie ihn alle Bekannten und Freunde warnten, dass etwas passieren werde. Er suchte sogar seine Wohnung nach Abhörgeräten ab. Die Furcht mag berechtigt gewesen sein. Armin N. war bereits als Kind ein Intensivtäter.

Rinor Z. hatte eine Panikattacke

Die Verhandlung am Donnerstag ist ausgefallen, weil Zeuge Nasko M. erkrankt ist. Rinor Z. musste also kein starkes Beruhigungsmittel nehmen, um über den Tag zu kommen. Am Montag hatte sich der Prozess um eine halbe Stunde verzögert, weil die JVA Hannover dem Angeklagten das Mittel „Tavor“ nicht mitgegeben hatte. „Das Medikament macht ihn gelassener”, sagt der psychiatrische Sachverständige, Tobias Bellin. In der Haft hatte Z. eine Panikattacke. Wenn der Angeklagte von den tödlichen Schüssen erzählt, stockt ihm die Stimme, er senkt den Kopf. Schweigt lange. Und fährt dann mit Tränen in der Stimme fort.

Das ist das eine Bild des Familienvaters. Doch zur Tatzeit wurde er von der Polizei abgehört. Er galt als Beschuldigter in einem großen Betrugsverfahren. Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich nicht, es gab keine Anklage gegen Rinor Z.

Aber seine Telefonate nach der Tat liegen der Schwurgerichtskammer vor. Und so sagte er zu Freunden: „Armin habe ich wohl erwischt. Nasko ist mir entkommen.” Spricht so jemand, der in Todesangst getötet hatte?

Über seine Fluchthelfer spricht der Angeklagte nicht

Bei der Organisation eines Fluchtwagens fällt auch der Satz: „Ich habe zwei Bosnier getötet.” Warum sagt Rinor Z. so etwas? Glaubt man seiner Aussage, war er nicht mal beim Militär in Albanien.

Wer seine Fluchthelfer waren, dazu will der Angeklagte nichts sagen. Sie fragen ihn: „Sollen wir mit oder ohne Eisen kommen?”. Die Antwort: „Ohne Eisen.” „Eisen” ist das Synonym für Waffe. Rinor Z. ist dieser Ausdruck vertraut.

Vor Gericht schildert der Angeklagte, wie er die Waffe vor der Tat auseinandergenommen hat, gereinigt und geladen hat. „Ich bin Maschinenbauer, ich brauche so etwas nur zu sehen, dann weiß ich, wie es funktioniert”, sagt er.

In dem Moment, als Nasko M. mit einer Latte auf seine Windschutzscheibe schlug, habe er die Waffe „durchgeladen”. „Ich habe vorher nie mit einer scharfen Waffe geschossen”, behauptet Rinor Z. Die Pistole habe er von einem Verwandten. Die Munition habe er drei, vier Wochen später besorgt. Woher er denn wisse, welche Munition er benötige, wurde gefragt. Rinor Z.: „Ich habe die Waffennummer genannt.”

Von Thomas Nagel