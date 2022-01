Schießerei Arndtstraße: Ersthelfer sah keine Waffe im Auto des getöteten Armin N.

Hannover

Gab es eine Waffe im Auto oder gab es keine? Um diese Frage kreiste auch am Dienstag der Totschlagsprozess gegen Rinor Z. (33) im Landgericht Hannover. Ein Ersthelfer (28), der das Opfer Armin N. (30) nach der Schießerei an der Arndtstraße mit aus seinem Porsche Cayenne zog, hatte jedenfalls keine Waffe gesehen.

Der 28-Jährige schilderte, wie er das Geschehen am 3. Juni wahrgenommen hat. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern hatte der Altenpfleger den schwerstverletzten Armin N. aus dem Auto geholt und zur Reanimation auf die Straße gelegt. Das war gar nicht so einfach, weil ein Fuß des Deutsch-Albaners hinter dem Bremspedal eingeklemmt war und der 30-Jährige sich am Lenkrad festgekrallt habe: „Er war wie festgefroren“, erinnert sich der Zeuge. Von einer angeblichen Waffe, die Schütze Rinor Z. in der Hand des Opfers gesehen haben will und auf die die Verteidigung ihre Notwehr-These stützt, wusste der Ersthelfer nichts.

In diesem Porsche Cayenne wurde Armin N. von Rinor Z. am 3. Juni erschossen. Quelle: Franson

Die Schießerei war von mehreren Kameras aufgezeichnet worden. Darunter von einer Dashcam im Auto eines Handwerkers und von einem Gerät auf dem Gelände einer Waschanlage. Nebenklageanwalt Matthias Waldraff, der Nasko M. (51) vertritt und der am Tattag mit seinem Schwager Armin N. unterwegs war, hatte das Film-Material von einer Spezialfirma bearbeiten lassen. Entscheidende Szenen, in denen es um eine vorhandene oder nicht vorhandene Waffe geht, seien mit einer Spezialsoftware vergrößert worden. Am Dienstag übergab Waldraff dem Gericht und der Staatsanwaltschaft USB-Sticks. Der Vorsitzende Richter, Stefan Joseph, will das Material zunächst von Experten des LKA prüfen lassen, bevor sich die Beteiligten im Prozess damit befassen.

Familie ein krimineller Clan? Nur „Behauptungen“

Ein Cousin (41) des Getöteten bemühte sich unterdessen am Dienstag, Armin N., der schon als Kind ein Intensivtäter war, und seiner Familie einen Heiligenschein aufzusetzen. Der 41-Jährige, der mit Nasko M. ein Bauunternehmen betreibt, erklärte, es seien nur „Behauptungen“ der Gegenseite, dass die Familie ein Clan sei und Nasko M. der „Clanchef“.

Der Hannoveraner dementierte auch, dass nach der Tötung des 30-Jährigen zwischen den Familien N. und Z. Verhandlungen zur Beilegung der Fehde geführt worden seien. Von einer Absprache, dass es bis kommenden Mai keine Racheaktionen seiner Familie gegen Rinor Z. geben solle, wollte der Cousin auch nichts wissen. Dass der tote Armin immer eine Waffe getragen habe – wie von Rinor Z. erklärt – daran konnte sich der 41-Jährige auch nicht erinnern.

Der Prozess wird am Mittwoch mit der Vernehmung von Nasko M. fortgesetzt. Der 51-Jährige gilt als Schlüsselfigur. Schließlich war er es, der mit dem Angeklagten vor dem Verbrechen monatelang im Clinch lag.

Von Britta Mahrholz