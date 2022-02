Hannover

Je länger der Prozess um die Schießerei im Bereich Arndtstraße/Weidendamm dauert, desto unklarer wird der Fall. Am Dienstag hat ein Zeuge (38) das „Blutfehde“-Motiv noch um eine Note verfeinert. Er habe sich im Streit zwischen dem Angeklagten und den späteren Opfern auf Armin N. (30) konzentriert, sagte der Zeuge. „Warum?“, wollte Richter Stefan Joseph wissen. „Weil Armin die Eier hat“, lautete die Antwort. Nasko M. (51) sei hingegen ein „Feigling“. Allein hätte er sich am 3. Juni 2021 niemals getraut, Rinor Z. (33) auf offener Straße mit einer Zaunlatte zu bedrohen.

Auch dieser Zeuge ist ein Freund des Angeklagten. Doch im Gegensatz zu den anderen Gefolgsleuten von Z. meint er, dass von Armin N. die größere Gefahr ausgegangen sei.

Rinor Z. muss sich wegen Totschlags und versuchten Totschlags im Landgericht Hannover verantworten. Er hatte zunächst auf den fliehenden Nasko M. geschossen. Und dann Armin Z. in seinem Porsche Cayenne mit einer Kugel aus seiner Tokarew getötet.

Das Motiv ist unklar

Genau zwei Dinge machen diesen Kriminalfall so rätselhaft: das unklare Motiv und der kriminelle Hintergrund der Beteiligten. War es Notwehr? Rinor Z. will bei Armin N. eine Waffe gesehen haben. Dafür gibt es bislang keinen Beleg. Professor Steffen Stern, Anwalt der Familie des Getöteten, stuft das Verbrechen als Mord ein. „Vom Todesopfer ging keinerlei Gefahr aus“, sagt er. Ein Indiz für diese These ist, dass die Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten sich in teils unverständliche Widersprüche vor Gericht verwickeln. Folgt man Anwalt Stern, dann hat Rinor Z. aus Rache getötet. Und zwar weil Nasko M. zuvor mit der Zaunlatte seinen Luxus-Mercedes demoliert habe.

Zum kriminellen Hintergrund der Beteiligten: Das Telefon des Angeklagten wurde während des tödlichen Schusses von der Braunschweiger Polizei überwacht. Er galt als Beschuldigter in einem Betrugsverfahren. Am Ende reichten die Beweise gegen ihn nicht aus.

Auch Nasko M. scheint in der Wahl seiner Mittel, nicht zimperlich zu sein. Im Jahr 2018 wurde er angezeigt. Er hatte einen Freund von Rinor Z. unter Druck gesetzt, weil der sich angeblich nicht an einem Sozialbetrug beteiligen wollte. Es ging um Schwarzarbeiter auf dem Bau. Der Schwager des Getöteten ist Bauunternehmer. Am 1. Oktober 2020 gerieten der Angeklagte und Nasko M. deshalb in Langenhagen aneinander. Z. habe ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen, sagte M. im Landgericht aus. Alle anschließenden Vermittlungsversuche zwischen den Familien seien gescheitert. Rinor Z. musste „Blutrache“ fürchten, sagten Zeugen aus.

Mit 15 Jahren bereits Chef einer Einbrecherbande

Das Tragische an dem Fall ist, dass Armin N. an der Fehde zwischen Rinor Z. und seinem Schwager Nasko gar nicht beteiligt war. Allerdings war er als Kind und Jugendlicher als Intensivtäter gelistet. Mit 15 Jahren war er bereits Chef einer jugendlichen Einbrecherbande. Als Erwachsener wurde er kaum noch straffällig. 2017 hatte er allerdings in Notwehr einen Mann in Hannover erschossen. Der genaue Tathintergrund konnte nicht aufgeklärt werden. Genau das, scheint sich jetzt zu wiederholen.

Von Thomas Nagel und Marret Borchert