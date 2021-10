Hannover

Das Stadtbahnnetz der Üstra-Linien 4, 5 und 11 in Hannover ist nach kurzen Störungen am Dienstagvormittag wieder frei. Das teilte die Üstra am via Twitter mit. Die Strecke war wegen eines Schienenbruchs im Bereich der Station Clausewitzstraße nahe dem Pferdeturm gesperrt. Reisende stadtauswärts mussten auf Busse umsteigen.

Der Schaden wurde gegen 9.50 Uhr gemeldet, auf Twitter sprach das Unternehmen von einer „großen Streckenstörung“. Nach Auskunft von Üstra-Sprecher Udo Iwannek war zunächst offen, wie lange die Reparatur dauern werde. „Wir hoffen, es noch im Laufe des Tages zu beheben“, sagt er. Nur eine knappe Stunde später fahren die Linien 4,5 und 11 nun wieder regulär. Es kann allerdings noch zu Verspätungen kommen.

Stadtbahnlinien fahren nur bis Freundallee

Die drei Stadtbahnlinien endeten stadtauswärts zwischenzeitlich an der Haltestelle Freundallee. Für die 4 und 5 war ein Schienenersatzverkehr zur nächsten Station in Kleefeld eingerichtet. Bei der 11 verweist die Üstra auf die Buslinie 128 Richtung Zoo. Um von dort zum Braunschweiger Platz zu kommen, empfehlen die Verkehrsbetriebe die Linie 134

Von Peer Hellerling/okz