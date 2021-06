Zum ersten Mal seit dem 18. August 2020 ist der Inzidenzwert in der Region Hannover am Donnerstag unter zehn gerutscht – und die Region Hannover geht davon aus, dass die Inzidenzzahl auch bei einer vierten Welle im Herbst die Zahl 20 nicht überschreiten wird. Das teilte die Erste Regionsrätin Cora Hermenau am Donnerstag im Sozialausschuss der Region mit.