Hannover

Die Feinstaubwerte in Hannovers Innenstadt sind so niedrig wie lange nicht. Noch fehlen die Daten für dieses Jahr – aber 2020 ist der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid auch an der Marienstraße und der Göttinger Straße nicht überschritten worden. Möglicherweise schafft die Stadt die Umweltzone ab.

Auf eine Frage der FDP-Fraktion in der Ratssitzung berichtete die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette im Juli stehe ein Gespräch mit dem niedersächsischen Umweltministerium bevor. In die Entscheidung über eine Abschaffung müsse einfließen, inwieweit die Daten repräsentativ sind. Die Corona-Pandemie und die Arbeit im Homeoffice hätten die Mobilität eingeschränkt. Das Umweltbundesamt gehe davon aus, dass sie „wieder auf das Vorkrisenniveau ansteigt“.

25.700 Fahrzeuge haben keine grüne Plakette

Die Stadt geht allerdings davon aus, dass sich der Trend zur Verringerung der Schadstoffbelastung der Luft fortsetzt. Obwohl bei Aufhebung der Fahrverbote wieder Kraftfahrzeuge mit hoher Schadstoffemission unterwegs sein könnten. „Aktuelle haben vier Prozent der in der Region zugelassenen Wagen keine grüne Plakette“, so Tegtmeyer-Dette. Das entspreche 25.700 Kraftfahrzeugen.

Umweltminister Olaf Lies hatte im vorigen Jahr erklärt, erst wenn der Grenzwert drei Jahre in Folge unterschritten worden sei, könne man über die Abschaffung nachdenken. Die Stadt will offenbar nicht die Messungen allein zum Maßstab machen. Noch stehe eine schriftliche Begründung zu einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Mai aus, das sich mit den Standorten der Messstationen befasst hatte, sagte Tegtmeyer-Dette.

Die Umweltzone in Hannover besteht seit 2008 und wurde zur Feinstaubreduzierung eingeführt. Sie liegt im inneren Stadtgebiet, begrenzt durch den Süd-, West- und Messeschnellweg. Fahrzeuge ohne grüne Plakette müssen in dieser Zone seit der Bußgeldordnung von 2020 für den Verstoß 80 Euro zahlen.

Von Vera König