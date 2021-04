Schadstoffbelastung nach Großbrand in Hannover: Ergebnisse liegen vor

Hannover

Offizielles Einsatz-Ende in Misburg: Die Feuerwehr Hannover meldet, dass nach tagelangen Löscharbeiten inzwischen auch die letzten Einsatzkräfte die Brandstelle auf dem Gelände der Firma Noris Entsorgungs GmbH verlassen haben. Eine Auswertung von Wischproben in einem Labor haben zudem ergeben, dass keine Schadstoffe ausgetreten seien.

Nach dem Ausbruch des Brandes auf dem Recyclinghof am Lohweg am Dienstagabend, Nachlöscharbeiten und nach der Beseitigung von Glutnestern hatten die Kräfte am Donnerstag gegen 17 Uhr das Gelände verlassen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die hatte als Ursache für das Feuer eine Verkettung unglücklicher Umstände festgestellt.

Keine Schadstoffbelastung gemessen

Inzwischen liegen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers die Ergebnisse von Wischproben vor, die an ein Analyse-Labor geschickt worden waren: Eine gefährliche Schadstoffbelastung wurde demnach nicht festgestellt.

Die Proben waren an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet von Hannover durch Spezialkräfte der Feuerwehr genommen worden. Nach dem Brand wurden auch in der Luft keine alarmierenden Werte gemessen. Laut Polizei wurde bei dem Brand ein Millionenschaden verursacht.

Von Britta Mahrholz