Schaden von 100.000 Euro: Küchenbrand im Bistro Oero in Oberricklingen

Hannover

Mitte Juni hatte das Bistro Oreo an der Wallensteinstraße in Oberricklingen für knapp zwei Wochen aufgrund von Umbauarbeiten zugemacht. Nach einem Brand in der Küche des Restaurants am Samstagmittag dürfte das Restaurant deutlich länger geschlossen sein. Die Küche war nicht mehr zu retten und auch der Speisebereich samt angeschlossener Kegelbahn trug erheblichen Schaden davon. Besagter Schaden wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

„Ausgedehnter Küchenbrand“

Am frühen Nachmittag meldeten Anwohner am Samstag einen stark qualmenden Schornstein in einer Einkaufszeile am Eberhard-Eggers-Platz. Die wenig später eintreffenden Feuerwehrkräfte aus Ricklingen und Bornum bemerkten, neben dem weithin sichtbar rauchenden Schornstein, auch eine starke Verrauchung in einem Restaurant, zu dem der qualmende Abzug gehört.

Über ein Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum glücklicherweise nicht geöffneten Restaurant und löschten den „ausgedehnten Küchenbrand“. Die Einrichtung brannte völlig aus, der angrenzende Gastraum sowie die Räume der Kegelbahn wurden erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Christoph Hage