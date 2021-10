Hannover

Schwitzen als Hobby: Für viele ist Winterzeit gleich Saunazeit – und das längst nicht mehr nur für ältere Menschen. Saunen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, auch in Hannover. Dass auch ein jüngeres Publikum vermehrt angesprochen wird, zeigen verschiedene Events sowie die in einigen Fitnessstudios integrierten Saunabereiche.

In Hannover gibt es einige Möglichkeiten, mal so richtig auszuspannen und auszuschwitzen. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Aber welche Saunen haben geöffnet? Und welche Corona-Regeln muss man wo beachten? Die NP verschafft euch einen Überblick.

AquaLaatzium (Laatzen)

Saunameister Andreas Libesch macht in einer der Saunen im Aqua Laatzium einen Aufguss. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein großer, grüner Außenbereich lädt im AquaLaatzium in Laatzen (Hildesheimer Straße 118) zum Entspannen ein. Vier großzügige Aufguss-Saunen hat die Saunalandschaft im Angebot, eine davon direkt auf einem Naturbadesee. Malerischer geht es kaum. Weitere Sauna-Möglichkeiten, ein Dampfbad sowie Zugang zum Schwimmbad gibt es im Innenbereich. Aktuell greift beim Besuch des AquaLaatzium die 3G-Regel. Liegt die 7-Tage Inzidenz stabil unter 50, entfällt diese. Ein Termin muss nicht gebucht werden. Ein Ampelsystem auf der Webseite zeigt das Besucheraufkommen jederzeit aktuell an. Im Kassen- und Eingangsbereich und in den Gastronomien gilt die Maskenpflicht, zudem müssen die AHA-Regeln berücksichtigt werden. Der Aufenthalt muss per Luca-App, Corona-Warn-App oder mit einem manuellen Eintrag registriert werden.

Preise:Erwachsene: 19- 23€ (2-4 Stunden) + 3€ je weitere angebrochene StundeStudierende: 16€ (4 Stunden) + 3€ je weitere angebrochene StundeKinder bis 18 Jahre: 12€ (Tageskarte)

Städtische Bäder: Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad

Der Saunagarten vom Stöckener Bad. Quelle: Christian Behrens

Auch in den vier öffentlichen Bädern der Stadt Hannover gibt es die Möglichkeit zu saunieren. Zwar ist das Angebot nicht so üppig wie bei kommerziellen Anbietern, dafür ist ein Besuch aber deutlich preisgünstiger – und in Innenstadt-Lage schnell zu erreichen. Das Vahrenwalder Bad (Vahrenwalder Straße 100), das Stadionbad sowie das Stöckener Bad (Hogrefestraße 45) verfügen jeweils über eine finnische 90-Grad-Sauna. Das Stöckener Bad überzeugt mit großem Saunagarten im asiatischen Stil, auch das Vahrenwalder Bad hat einen Außenbereich. Am besten ausgestattet ist das Nord-Ost-Bad (Podbielskistraße 301). Neben der finnischen Sauna (mit Intensivaufgüssen) können Besucher eine Bio-Sauna (60 Grad), ein mediterranes Dampfbad (50 Grad) sowie eine Blocksauna (95 Grad) im Außenbereich nutzen.

Auch in den städtischen Bädern gilt aktuell die 3G-Regel. Eine Reservierung oder Terminbuchung ist nicht notwendig, aber über die Bädersuite möglich. Dort kann auch die verpflichtende Kontaktdatenerfassung erfolgen. Eine andere Möglichkeit ist die Luca-App. Im Eingangsbereich ist die Maskenpflicht einzuhalten, im Sauna- und Schwimmbadbereich die gebotenen Abstandsregeln.

Preise:Erwachsene: 10-14€Kinder: 6€

Panorama 17 (Congress Hotel Hannover)

Schwitzen mit Blick auf die Skyline Hannovers: Das Panorama 17 im 17. Stock des Congress Hotel am Stadtpark bietet weniger Auswahl, aber dafür eine einmalige Aussicht über die Eilenriede bis zum Deister. Zwei finnische Saunen, eine Dampfsauna und eine Infrarotsauna können genutzt werden. Allerdings ist ein Besuch des Panorama 17 bis auf Weiteres nicht möglich. Die Abstandsregeln könnten im kleinen Saunabereich nicht eingehalten werden, informiert der Betreiber. Erst wenn diese aus der niedersächsischen Corona-Verordnung entfallen, könne also losgelegt werden. Mit einer Öffnung noch in diesem Jahr rechnen die Betreiber nicht.

Preise:

Erwachsene: 15€ Kinder bis 12 Jahre: 10€

Stadtpark-Sauna Hannover (Kleefeld)

Wellness im Park: Nach dem Brandanschlag im Dezember 2017 und dem dadurch notwendigen Wiederaufbau ist die älteste Sauna Hannovers (Kleefelder Str. 39) zurück. Termin für die Wiedereröffnung ist der 16. November. Die charmante Fachwerkarchitektur ist einzigartig, ebenso wie der Garten mit großem Tauchbecken mitten in der Eilenriede gelegen. Das Sauna-Angebot: eine finnische Sauna (90 Grad) und eine Kräutersaune (75 Grad). Neu ist außerdem ein Ruheraum unter Fachwerk im Dachgeschoss. Wichtig: Es gilt hier die 2G-Regel, ein Impf- oder Genesenen-Nachweis ist also notwendig.

Die Preise:

Vollzahlende: 19€Studierende: 14€

Aspria Hannover (Maschsee)

Traumhafter Ausblick: Das Aspria besticht mit seiner Lage direkt am Maschsee. Quelle: Aspria

Wer Lust auf das Rundum-Wellness-Programm hat, ist beim Aspria Hannover am Maschsee (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83) an der richtigen Adresse. Der 3700 Quadratmeter große Spa-Bereich umfasst drinnen zwei Etagen mit verschiedenen Sauna-, Wellness- und Massage-Angeboten sowie einen großzügigen Saunagarten mit Seeblick. Das perfekte Komplettpaket, um Kraft und Ruhe zu tanken. Zugang zum Spa-Angebot bekommt jeder, der getestet, genesen oder geimpft ist. Über die Webseite muss zudem ein Termin gebucht werden.

Preise:

Erwachsene: 35€ / 39€ (Sa.+So.)

Königliche Kristalltherme Seelze

Die Königliche Kristalltherme in Seelze. Quelle: Christian Wyrwa

Acht verschiedene Saunen bietet die Königliche Kristalltherme Seelze. Hingucker ist auch der liebevoll dekorierte Bau. So wurde die Therme nach dem Vorbild und den Motiven der hannoverschen Schlösser und der Herrenhäuser Gärten königlich ausgestattet. Ein grüner, weitläufiger Außenbereich bietet Platz zum Entspannen. Auch hier gelten die 3G-Regeln, im Foyer sowie im Zugang und in den Umkleiden besteht Maskenpflicht. Auch die Kontaktdaten müssen erfasst werden, entweder über ein ausliegendes Formular oder via Luca-App.

Preise:

Erwachsene: 18€ (3h) / 23€ (5h) / 32€ (Tageskarte)Jugendliche (5 bis 16 Jahre): 12,50€ (3h) / 17€ (5h) / 22€ (Tageskarte)Kinder (bis 4 Jahre): 4,50€

Sauna Martinique (Laatzen)

Gemütlich: Ein Platz am Kamin in der Sauna Martinique. Quelle: Archiv

Neun verschiedene Saunaformen bietet die Sauna Martinique in Laatzen (Bernd-Rosemeyer-Straße 12) auf insgesamt 5000 Quadratmetern. Von der finnischen Varianta über eine Lichttherapie-Bio-Sauna bis hin zur Erdsauna im Außenbereich ist für Wellness-Liebhaber alles dabei. Zu beachten: Hier gilt die 2G-Regel. Der Betreiber begründet das damit, dass so die Abstandspflicht entfällt und im Herbst und Winter mehr Gästen Platz im Innenbereich geboten werden kann. Eine Öffnung mit reduzierter Gesamtkapazität würde sich wirtschaftlich nicht lohnen. Es ist keine Reservierung oder Terminbuchung notwendig, gefordert wird eine Kontaktdatenerfassung via Luca-App.

Preise:

Erwachsene: 18-20€ Schüler*innen und Studierende: 13€ Kinder bis 14 Jahre: 6,50€

Wasserwelt Langenhagen

Der sichtgeschützte Außenbereich der Wasserwelt Langenhagen mit Pool. Quelle: Kallenbach

Die Wasserwelt Langenhagen (Theodor-Heuss-Straße 60) hat seit der Eröffnung des Neubaus einen großen Saunabereich. Drinnen finden sich eine Kastaniensauna, ein Dampfbad und eine Meditationssauna. Im 8000 Quadratmeter großen Saunagarten gibt es eine Kamin- sowie eine Kelosauna sowie einen großen Pool. Einlass ist nur mit 2G-Nachweis möglich – davon ausgenommen sind Jugendliche bis 17 Jahre. Für den Besuch muss über die Homepage ein Online-Ticket gebucht werden.

Preise:

Erwachsene; 19,20€Ermäßigt: 16,20€Kinder: 15,20€

Elan Fitnessclub

Ein Saunagarten gehört in vielen Einrichtungen dazu – im Fitness-Club Elan (Podbielskistraße 351) ist der wie im Panorama 17 quasi über den Dächern Hannovers. Vom Ruheraum kann man durch die Panoramafenster auf die Stadt schauen. Einmalig ist auch der Pool auf dem Dach. Bedingung für den Einlass ist ein 3G-Nachweis, auch die Kontaktdaten werden registriert. Masken- und Abstandsregeln sind außerhalb des Saunabereichs vorgeschrieben.

Preise:

Erwachsene: 15-20€

Von okz/NP