Saubere Luft dank Corona: Hat Pandemie viele Leben gerettet?

Es klingt absurd, ist aber wohl zutreffend: Die Corona-Pandemie rettet Leben. Während des Lockdowns hat sich die Luft stark verbessert. Die vermutete Folge: Es sterben weniger Menschen an Herzinfarkten und Atemwegserkrankungen. „Die Luftqualität hat einen relativ akuten Einfluss auf diese Krankheitsbilder“, sagt Professor Johann Bauersachs, Direktor der MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie.

Im März und April beobachteten die Herzmediziner in mehreren Ländern, dass die Zahl der Herzpatienten um etwa die Hälfte gesunken war. Das war auch in der MHH so. „Wir kennen die genauen Gründe noch nicht. Vielleicht haben die Patienten aus Angst vor Corona die Krankenhäuser gemieden“, sagt Professor Bauersachs.

Lockdown sorgt für saubere Luft

Gewiss ist hingegen, dass der Stillstand des Tourismus, Betriebsschließungen und geschlossene Einkaufsstraßen, für frische Luft sorgten. So registrierte die Messstelle an der Göttinger Straße in Hannover im April den niedrigsten Monatsmittelwert an Stickoxiden seit Beginn der Aufzeichnungen. In Wolfsburg sank dieser Wert um mehr als ein Drittel. Stickoxid-Werte werden durch Dieselfahrzeuge und Industrieanlagen produziert.

Dass Feinstäube und Stickoxide die Gesundheit schädigen steht fest. Laut Zeit-Online ist die Luftverschmutzung im Mittel weltweit für 120 zusätzliche Todesfälle pro 100.000 Einwohner verantwortlich. In Deutschland liegt diese Quote bei 154 Einwohnern. Allein das Ruhen der Flugbranche dürfte größtenteils für den Rückgang ultrafeiner Partikel (UFP) um 40 Prozent verantwortlich sein. Ein bislang einmaliger Vorgang.

MHH-Professor fordert mehr Studien

Bereits vor Jahren erkannte MHH-Herzchirurg Professor Axel Haverich: „ Hannover hat ein Feinstaubproblem.“ Die Grenzwerte seien seiner Meinung nach zu hoch, erklärte er im Mai 2018. Er fand bei der Hälfte der Arteriosklerose-Erkrankten Dieselpartikel in den verkalkten Gefäßen. Bestätigten ihn nun die Auswirkungen der Pandemie?

Sein Kollege, Professor Bauersachs, spricht zunächst noch von einer „interessanten These“. Sicher hätten viele Studien den Zusammenhang zwischen dreckiger Luft und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergeben. So habe eine amerikanische Untersuchung klar gezeigt, dass in einer sauberen Luft weniger Herzinfarkte auftreten. Aber: Die gesünderen Menschen waren auch vermögender, weniger beleibt und haben sich mehr bewegt. „Wir brauchen zu diesem Thema randomisierte Studien“, fordert der MHH-Kardiologe. Randomisiert bedeutet, dass Personen per Zufallsprinzip den verschiedenen Versuchsgruppen zugeordnet werden.

Herzinfarkte entstehen durch die Ruptur (Platzen) eines Plaques (Gefäßablagerungen). Die anschließende Gerinnung sorgt für den Verschluss eines Gefäßes. Nach neueren Forschungen sind diesem Geschehen entzündliche Prozesse (Inflammation) im Körper vorangegangen. Umweltgifte wie Feinstäube und Stickoxide begünstigen oder rufen gar entzündliche Vorgänge im Körper hervor.

Von Thomas Nagel