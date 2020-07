Saubere Luft: DUH und Stadt Hannover lassen Klage ruhen

Hannover

Im Kampf um bessere Luft in Hannover haben die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Landeshauptstadt Hannover eine Vereinbarung getroffen. „Die Parteien suchen jetzt eine einvernehmliche Lösung“, teilte ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts ( OVG) in Lüneburg am Mittwoch mit.

Die DUH hatte die Stadt Ende 2017 vor dem Verwaltungsgericht verklagt. Die Stadt habe die Grenzwerte für Stickstoffdioxide nicht eingehalten, lautete die Begründung. In Hannover müsse der Luftreinhalteplan abgeändert werden, so dass die europarechtlich vorgegebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxide kurzfristig eingehalten werden.

Stadt Hannover gegen generelle Dieselfahrverbote

Das Verwaltungsgericht Hannover hat das Verfahren im Oktober 2018 an das OVG verwiesen. Nun ruht das Verfahren. Mit anderen Worten, es wird erst dann wieder aufgenommen, wenn es eine der Parteien oder beide wünschen.

Ende 2017 meinte der damalige OB Stefan Schostok, dass er Fahrverbote für ältere Diesel für ein praktikables Instrument halte. Er forderte die Einführung der sogenannten Blauen Plakette. Ein generelles Dieselfahrverbot lehnte er allerdings ab.

DUH will Druck aufs Land ausüben

Die DUH erklärte ihr Vorgehen: „Unsere Klage richtet sich formal zwar gegen die Stadt Hannover, doch unser Ziel ist es, den Druck auf das Land zu erhöhen, denn das lässt den Bürger im Dieseldunst stehen“, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch damals. Der Verein setzt sich für Fahrverbote ein. Und hat bereits in mehreren Städten mit Klagen Erfolg gehabt. So sahen Gerichte die Bemühungen der Verwaltungen in Stuttgart und Frankfurt für eine saubere Luft als unzureichend an. Neben Hannover und Osnabrück klagt die DUH noch in neun weiteren Städten.

Die Stadt Hannover hatte 2018 erklärt, dass mehr Radverkehr, schadstoffarme städtische Fahrzeuge und mehr E-Mobilität die Luftqualität nicht entscheidend verbessern werde. Laut HAZ sei mit einer zeitnahen Einhaltung der Grenzwerte nicht zu rechnen. Dieses Ziel könne wohl erst 2014 erreicht werden.

Zu der Verhandlung am OVG am Mittwoch meinte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette: „Unser Ziel ist eine außergerichtliche Einigung. Fahrverbote werden kein Thema dieser Gespräche sein.“

