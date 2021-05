Hannover

Sie sieht sich gern als „blauer galaktischer Sturm“ – und will wohl so die Region Hannover erobern. Die Satire-„Partei“ schickt Pilocka Krach ins Rennen ums Amt des Regionspräsidenten. Die Entertainerin und Musikerin aus Berlin sei Parteimitglied, sagt Julian Klippert, und habe „bei der Anfrage durch den hannoverschen Kreisverband keinen Augenblick gezögert“.

Der ehemalige Comicverkäufer Klippert suchte bundesweit nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin mit dem Namen Krach. Schließlich hatte die SPD als erste ihren Kandidaten aufgeboten, Steffen Krach, Noch-Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin. Inzwischen bewerben sich auch Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover, für die CDU sowie Frauke Patzke, Referatsleiterin Justiziariat, Vergaberecht, Innerer Dienst im Wissenschaftsministerium, für die Grünen.

„#TeamKrach – aber bitte weiblich!“

„Wir setzen auch auf das #TeamKrach – aber bitte weiblich!“, sagt Klippert. Er gehe von einer Stichwahl zwischen Krach und Krach aus. Warum der Satirepartei der Name so wichtig war? „Andere ehemalige Volksparteien haben es vorgemacht: Man sucht sich Kandidat*innen mit krachenden Namen, die überhaupt nicht in der Region Hannover wohnen. Das können wir auch! Wir sind überzeugt, damit etliche Stimmen von überforderten SPD-Wähler*innen abgreifen zu können, die nach dem Nachnamen suchen.”

Dem Berliner „Tagesspiegel“ berichtete Krach, dass sie mit bürgerlichem Namen natürlich nicht Pilocka Krach heißt. Aber noch eine Katarina, „natürlich ohne h, wie im Osten üblich“, brauche die Welt nicht. Die 41-Jährige, in Köpenick geboren, ist Tochter eines Mathematikers und einer Informatikerin. Noch zu DDR-Zeiten programmierte die Mutter für ihre Kinder simple Jump-and-Run-Spiele.

„Lebenskünstlerin wie ein Sturm“

Die Musikerin und Entertainer sieht sich als „eine Lebenskünstlerin wie ein Sturm, die offen, gut gelaunt und in den richtigen Momenten voller Energie durch die Welt fegt: „Ich will so viele Leute wie möglich erreichen und meine Auffassung vom Leben musikalisch verbreiten und damit die Welt erobern. Ich habe einen sehr freien Geist und mag es gar nicht, wenn man in Schubladen denkt. Das ist bescheuert.“

Die Distanz zwischen Hannover und Berlin sei gar nicht so groß, findet die Kandidatin der Partei: „Aus dem Weltall betrachtet, scheinen Hannover und Berlin eh nur einen Katzensprung voneinander entfernt.” Sie betont, „dass Hannover mir sehr am Herzen liegt, so wie alle Städte”. Dass die Musikerin keine Erfahrung mit der Führung einer Verwaltung hat, stört Klippert überhaupt nicht: „Ist nicht zwingend notwendig. Hat auch die SPD ja längst erkannt.“

„Ich bin das Original“

Die für den 12. September angekündigte Wahl zwischen zwei Krachs sieht Steffen Krach (SPD) gelassen: „Ich bin das Original.“ Auf jeden Fall werde er sich mal Musik von Pilocka Krach anhören.

Von Vera König