Hannover

Auf dem Gelände der Polizeidirektion (PD) Hannover an der Waterloostraße (Calenberger Neustadt) rollen die Baufahrzeuge an. Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr entstehen auf dem Areal ein Gebäude mit einer neuen Lage- und Führungszentrale (LFZ) sowie eine Halle, in der Kleinstreparaturen an Streifenwagen ausgeführt werden sollen. Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt belaufen sich auf 35,7 Millionen Euro. „Es ist von einer Bauzeit von drei Jahren auszugehen“, so Polizeipräsident Volker Kluwe im NP-Gespräch. In einem zweiten Bauabschnitt soll eine neue Raumschießanlage erstellt werden.

Landauf, landab sind Polizeigebäude in Niedersachsen in einem schlechten Zustand – ein Sanierungsstau, der sich seit Jahrzehnten aufgebaut hat. Am Stichtag 31. Dezember 2018 beliefen sich die Kosten für die Bauunterhaltung aller Polizeiliegenschaften in Niedersachsen laut Landesregierung auf 127 Millionen Euro (NP berichtete). Bei Amtsantritt 2013 hatte Kluwe alle Dienststellen seiner Direktion bereist. Schon damals war klar, dass die Lage- und Führungszentrale auf dem Gelände an der Waterloostraße zu klein und der Kfz-Serviceplatz arg in die Jahre gekommen war. Inzwischen sind die Garagen, in denen an Streifenwagen geschraubt wurde, aus Sicherheitsgründen gesperrt – es besteht akute Einsturzgefahr. Zudem gab es zum damaligen Zeitpunkt aus Sicht des Innenministeriums auch Bedarf an einer neuen Raumschießanlage.

Bau in zwei Abschnitten

Das Areal der Polizeidirektion bietet zwischen dem Hannah-Arend-Weg, dem Weg „Bella Vista“ und der Waterloostraße Platz für die drei Komponenten. 2015 erfolgte die Bauanmeldung vom Innen- an das Finanzministerium und seit Juli 2016 arbeitet die PD für das Projekt mit dem Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen zusammen.

Zur Galerie An der Waterloostraße rollen demnächst die Baufahrzeuge an

Mit den 2015 errechneten Kosten von 35,7 Millionen Euro lässt sich die gesamte Maßnahme inzwischen aber nicht mehr realisieren, deshalb wird in zwei Abschnitten gebaut. Mit der veranschlagten Summe lassen sich jetzt noch die neue Lage- und Führungszentrale sowie der KfZ-Serviceplatz erstellen. Um kommendes Jahr mit dem Vorhaben starten zu können, fehlt jetzt noch das Go vom Haushaltsausschuss des Landtags. Es ist beabsichtigt, die Mittel für die Raumschießanlage im Haushalt 2020 zu beantragen. Die drei Gebäude werden der Polizei erheblich mehr Platz bieten. „Die gesamte Raumnutzfläche beträgt etwa 6000 Quadratmeter“, erklärt Kluwe.

Reduzierung von Warteschleifen bei Notrufen

Mehr Platz braucht insbesondere die Lage- und Führungszentrale, um dort mehr Arbeitsplätze, beispielsweise für Notrufannahmen, zu schaffen. Dies ermöglicht den Beamten in Stoßzeiten eine Reduzierung von Warteschleifen für die Hilfesuchenden und mehr Annahmen von Notrufen.

Parallel wird es bei der Polizei landesweit einen Wechsel der Systemtechnik geben, wodurch die neue LFZ auf dem aktuellsten technischen Stand sein wird. Eine ursprünglich geplante gemeinsame Unterbringung der Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei am Weidendamm wurde bereits Ende 2014 aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht weiter verfolgt.

Bäume bereits gefällt

Der Kfz-Serviceplatz wird künftig in einer großen Halle untergebracht. Der Polizeipräsident: „Sie ist mit Hebebühnen und einer kleinen Waschanlage ausgestattet.“

Die Raumschießanlage soll auch von den Beamten des Landeskriminalamts genutzt werden, wenn der beabsichtigte LKA-Neubau fertig ist. Zwei Stände soll es geben: eine 25- und eine 50-Meter-Bahn. Auch das SEK könnte mit seinen Waffen in der Anlage schießen.

Auf dem PD-Gelände haben inzwischen Vorbereitungsarbeiten, die noch nichts mit dem eigentlichen Bauprojekt zu tun haben, begonnen. Es wurden Bäume gefällt. „Im Juni soll der Abriss der Gebäude erfolgen“, berichtet Kluwe. Anschließend wird die Einfriedung des Areals in Stand gesetzt. „Es wird besonders gesichert und mit einer Videoüberwachung ausgestattet sein“, so der Behördenchef.

Von Britta Mahrholz