Der Stadtpark ist ein wenig Hannovers vergessenes Paradies. Ein gärtnerisches Kleinod, das seinesgleichen sucht. „Ein ganz besonderer Ort“, sagt Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Der leider im Bewusstsein der Menschen nicht so präsent sei, wie es ihm eigentlich zukäme. Und offenbar auch nicht in den Köpfen der Ratspolitiker.

Denn im Zuge der Haushaltskonsolidierung, angesichts knapper Kassen, wurden im aktuellen Haushalt Mittel, die eigentlich für die Sanierung des Stadtparks gedacht waren, auf andere Zwecke umgelegt. Der Park kann warten? Fragt sich nur, wie lange.

Der Weg zwischen den Blumenbeeten ist ein wenig holprig. „Man merkt, wie er an den Seiten absackt“, spürt auch die Dezernentin. „Wir haben aber Verkehrssicherungspflichten. Die Wege dürfen keine Stolperfallen sein.“ Sie einzuebnen und neu zu pflastern ist aufwendig – auch weil die Pflasterung historisch ist und nicht einfach durch moderne Elemente ersetzt werden kann. Doch nur eine von vielen potenziellen Baustellen.

Stolperfalle: Mehrere Wege im Stadtpark sind in keinem guten Zustand. Quelle: Christian Behrens

Das Maschseewasser wird abgestellt

Spätestens, wenn die Maschseeleitung, von der neben dem Zoo eben auch der Stadtpark bewässert wird, abgedreht wird, droht den zahlreichen Pflanzen ohne Alternative der Tod durch Verdursten. Die Leitung ist marode, ihre Tage sind gezählt. „Alle, die angeschlossen sind, müssen eine eigene Wasserversorgung installieren“, erklärt Tegtmeyer-Dette. Bis es soweit ist, sind aber Wasserrohrbrüche im Stadtpark keine Seltenheit. Die Versorgung mit Maschseewasser unterliegt Druckschwankungen, mit denen die altersschwachen Leitungen nicht klarkommen.

Schon jetzt leiden viele Bäume an Trockenstress, verursacht durch den Klimawandel. „In den vergangenen Jahren mussten wir bereits zehn Bäume fällen, die ortsprägend waren“, sagt Parkleiter Olav Sievert. Charaktervolle Riesen also, die viel zu dem Ambiente der Anlage beigetragen haben. Entfernt werden mussten sie, weil sie nicht mehr stand- oder bruchsicher waren. Die Trockenheit sei nicht allein dafür verantwortlich, habe aber im Vorfeld ein große Rolle gespielt, so Sievert. Die verlorenen Bäume am Rande, die einen weniger prägenden Einfluss hatten, sind in seiner Verlustrechnung gar nicht enthalten.

Eine besondere Geschichte

Was aber macht den Stadtpark so besonders? „Seine Geschichte“, weiß Claudia Wollkopf, zuständige Sachgebietsleiterin im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. „Nicht grundlos ist der Stadtpark ein anerkanntes Gartendenkmal.“ Was bei Fragen um Pflege und Erhalt natürlich weitere Probleme mit sich bringt. Doch dazu später.

Der Stadtpark wurde 1914 im Zusammenhang mit dem Bau der Stadthalle eingerichtet, nach strengen klassizistischen Gestaltungsprinzipien. Er war beliebt bei den Hannoveranern, wurde schnell zum Treffpunkt für Familien, zum Flanieren oder zur Einkehr bei Kaffee und Kuchen. 1933 wurde er weiter aufgewertet und erweitert als Areal der Jahresschau Deutscher Gartenkultur (Jadega). Zu der symmetrischen Anlage mit dem großen Wasserbecken und den damals vier parallelen Baumalleen kamen etliche kleinere Parzellen mit unterschiedlichen Bepflanzungen hinzu.

Nach dem Krieg heitere Formen bevorzugt

Am grundsätzlich klassizistisch-strengen Aufbau der Anlage änderte sich damals noch nichts. Das geschah erst in der Nachkriegszeit, als der Park anlässlich der Bundesgartenschau 1951 seine heutige Gestalt annahm. „Nach dem Weltkrieg bestand offenbar das Bedürfnis nach einer heiteren, lockeren Ordnung“, so der städtische Gartenplaner Stefan Knuffmann. Die strenge Symmetrie wurde aufgebrochen und im östlichen Bereich durch organische Formen ersetzt. Schaugärten wie der Rosengarten und Neuanpflanzungen etwa von Azaleen und Rhododendren sollten zeigen, was die Gartenbauer sechs Jahre nach dem Krieg schon wieder leisten konnten.

Zur Galerie Es gibt viele kleine Ecken im Stadtpark, die sich zu entdecken lohnen. Doch der Zustand der Gartenanlage lässt zu wünschen übrig. Für eine umfassende Sanierung bräuchte die Stadt zwei Millionen Euro.

In den 60er Jahren kamen weitere Veränderungen hinzu, da die Kriegsschäden an dem großen Wasserbecken beseitigt werden sollten. Dabei wurde dann endgültig mit der Achsensymmetrie gebrochen, in dem das Becken mit der großen Fontäne seitlich versetzt, die östliche Baumallee aufgelöst wurde. Für die Einfassungen kam der damals moderne Waschbeton zur Anwendung. „Heute sind hier drei unterschiedliche Zeitschichten zu beobachten“, erklärt Knuffmann. „Zitate aus mehreren Epochen, so etwas gibt es sonst nirgends in der Stadt“, ergänzt Fachbereichsleiter Ulrich Prote.

Historische Rosen nicht zu ersetzen

Doch sind es nicht nur die architektonischen Merkmale, die den Stadtpark so besonders machen. Es sind auch seine Pflanzen. Die 130 Rosensorten etwa im Rosengarten, etliche davon historisch und nicht wieder zu beschaffen, sollten sie eingehen. Oder den mit mehr als 100 Jahren ältesten Silberahorn Niedersachsens. Aber auch riesige, 90 Jahre alte Zypressen, die man in dieser Größe nur selten sieht.

Doch ein Garten lebt. Und es ist nicht nur der Wassermangel, der Sorgen bereitet. Die Rosen werden zudem vom Engerling bedroht. Ein greifendes Abwehrkonzept gegen diese Käferlarven haben die Gärtner noch nicht. Wurzeln untergraben die Wege und lassen die Kanten der Beete kippen oder Wellenlinien formen, Wasserbecken müssen neu abgedichtet werden, auch die Technik der Fontänen ist veraltet und muss dringend erneuert werden.

Kosten von zwei Millionen Euro

Es gibt viel zu tun, um den Stadtpark zu erhalten. Und alle Maßnahmen müssen denkmalgerecht sein. Eine neue Wegpflasterung etwa muss den Charakter erhalten, die erforderlichen Pflastersteine müssen dann vermutlich speziell angefertigt werden. Tegtmeyer-Dette schätzt den erforderlichen Finanzierungsbedarf auf mindestens zwei Millionen Euro. Eine Summe, die schon einmal im Haushalt eingestellt worden war, nun aber für andere Projekte verwendet wird.

Damit der Stadtpark aber nicht weiter in Vergessenheit gerät, will die Verwaltung nun ein umfassendes Stadtparkerhaltungskonzept erarbeiten, das bereits im kommenden Jahr der Politik vorgelegt werden könnte. „Wir verfolgen dabei zwei Ziele“, betont Fachbereichsleiter Prote. „Zum einen geht es um Bestandssicherung, den Erhalt der historischen Elemente. Zum anderen aber auch darum, den Park zukunftsfähig zu entwickeln.“

Und dabei auch um die Frage, wie der Park mit seinen Qualitäten bekannter gemacht werden kann. Hilfreich könnte da eine neue Eingangssituation sein, die aber ebenfalls mit dem Denkmalschutz in Einklang zu bringen wäre. Eingepfercht zwischen HCC und Hotel wirkt die Anlage auf viele mehr als Garten des Congress-Centrums denn als eigenständiger Park. Auch als Veranstaltungsort könnte der Park noch an Bedeutung zunehmen. Wobei hier mögliche Schäden etwa durch dann nötige Anlieferungen zu berücksichtigen wären. Schließlich soll der Stadtpark vor allem eins: Als kleines Paradies erhalten bleiben.

Von Andreas Krasselt