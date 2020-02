Kronsberger Hof: Wohnprojekt statt Hotel?

Die Unfallflucht, bei der ein Fußgänger vor fast einem Jahr in der List schwere Verletzungen erlitten hatte, bleibt ungeklärt. Den 37-jährigen Verdächtigen musste das Amtsgericht in Hannover am Montag aus Mangel an Beweisen jedenfalls freisprechen. Auch zu einem gefälschten Pass des Mannes gibt es keine neuen Erkenntnisse.