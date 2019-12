Herrenhausen: Gartentheater wird wieder wie 1690

Hannover

Ein hannoversches Prunkstück wird im Wortsinn verjüngt: Das Gartentheater in den Herrenhäuser Gärten wird seit Anfang der Woche wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht, soll also dem 1690 errichteten Original so nahe wie möglich kommen. Nach den bisherigen Planungen sollen die Arbeiten laut einer Mitteilung der Stadt im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein – sie laufen jeweils im besucherarmen Winterhalbjahr.

Bisheriger Zustand: Das Gartentheater war vor allem im 20. Jahrhundert verändert worden. Quelle: Coptograph

Ursprünglich sei das Gartentheater „als barocke Kulissenbühne angelegt“ worden, „aber auch als Festraum, in dem gefeiert wurde“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Es sei nach derzeitigem Forschungsstand „das älteste Heckentheater in Deutschland“. Sogar „weltweit einmalig“ seien „seine Größe, seine reiche Ausstattung, die Verbindung von Zuschauerraum und Bühne sowie die Eingliederung in die gesamte Gartenanlage“. Allerdings habe es vor allem im 20. Jahrhundert Veränderungen gegeben, „die sich vor allem in der Raumaufteilung und der räumlichen Wirkung ausdrücken“.

Seit dem 16. Dezember sind die Bagger unterwegs

Daher wälzen und dröhnen seit dem 16. Dezember Bagger und Baumaschinen durch das Areal. Begonnen haben die Arbeiten im Zuschauerbereich, hier werden etwa 120 Meter Hecken beseitigt. Im Januar geht es im oberen Rang weiter, hier werden zwölf Linden gefällt, weil sie nach alten Plänen nicht dem Ursprungszustand entsprechen.

Künftiger Zustand: Das alte Amphittheater ist ein Vorbild für die Gestaltung des kommenden Gartentheaters. Quelle: Historisches Museum Hannover

Diese Verluste werden im Frühjahr ausgeglichen: Die städtischen Baumschulen liefern neue Hecken und große Jungbäume, die im Gartentheater ihre neue Heimat finden. Die Bäume erhalten eine Frisur wie zu Zeiten der Kurfürstin Sophie – sie bekommen einen kegelförmigen Schnitt. Und werden sie so angeordnet, dass die Sichtachse auf das Galeriegebäude freigegeben ist.

Freie Sichtachse: Das künftige Gartentheater bietet ähnliche Ein- und Ausblicke wie das historische. Quelle: Historisches Museum Hannover

Bis zum Frühjahr 2020 soll überdies der Orchestergraben beseitigt werden, zudem werden die noch erhaltenen goldenen Figuren um Repliken ergänzt. Im Sommer ruhen dann die Arbeiten, das Gartentheater kann wie sonst auch bespielt werden, ehe im Winterhalbjahr 3030/21 der zweite und abschließende Bauabschnitt beginnt.

Von Michael Lange