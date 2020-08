Hannover

Teils saniert, teils neu gebaut: Die Landeshauptstadt hat ein neues Prestigeobjekt. Dabei handelt es sich um kein Hotel und auch um kein Wohnobjekt, sondern um eine Schule. Genauer: das Gymnasium Goetheschule in Herrenhausen. Der Nachkriegsbau aus dem Jahr 1955 war in die Jahre gekommen, zum Teil sogar marode. Nach zehnjähriger Planungs- und Bauphase wurde der neue Schulkomplex am Franziusweg am Freitag feierlich eingeweiht – im Zuge der Einschulung der neuen fünften Klassen.

Doch es ging bei der Feier nicht nur um die Einweihung und den ersten Jahrgang, der im neuen 40-Millionen-Euro-Gebäude eingeschult wurde: „Heute ist auch der Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe“, freute sich Schulleiter Michael Schneemann bei seiner Begrüßungsrede auf dem Schulhof. Eine runde Sache. Der Dichter und Namensgeber des größten Gymnasiums der Stadt (etwa 1200 Schüler) wäre an diesem Freitag 271 Jahre alt geworden. Neben Goethe-Geburtstag, Einschulung und Einweihung durfte sich das Gymnasium zudem über die Rezertifizierung zur Europaschule freuen.

Denkmal: Goethe hält Aufsicht auf dem Pausenhof

Glücklich war der Schulleiter auch über das sonnige Wetter. „Bei Regen hätten wir die Schüler von den Eltern trennen müssen“, sagt er. Dann wäre die Einschulung in die neue Aula verlegt worden. „Mehr als 300 Fremde im Schulgebäude wären aus Corona-rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen.“ So konnten Mütter und Väter ihre Kinder an der frischen Luft begleiten – unter der Beobachtung Goethes, der auf dem neuen Schulhof als Denkmal Aufsicht hält.

Ehrenplatz: Johann Wolfgang von Goethe, Namensgeber des Gymnasiums am Franziusweg bekam auf dem Schulhof ein Denkmal. Quelle: Samantha Franson

135 neue Fünftklässler, aufgeteilt in fünf Klassen, hieß Schulleiter Schneemann am Freitag mit dem Goethe-Zitat und Schulmotto „Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts“ willkommen. Zuvor mahnte er zur Einhaltung der Corona-Regeln: „Wir wollen nichts mehr, als dass in diesen Zeiten alle gesund bleiben. Das geht jedoch nur, wenn alle mitmachen.“

Goetheschule hat wieder Platz für alle Schüler

Auch Victoria Pavonsierra ist das Einhalten der Regeln wichtig: „Die Kinder müssen zur Schule gehen können“, sagt sie. Home-Schooling sei keine gute Alternative. Angst habe sie aber keine, sie sei vor allem stolz, dass es Sohn Ivan (10) auf die Schule geschafft hat. Worauf er sich am meisten freut? „Ab der 8. Klasse gibt es Robotik, das ist toll“, sagt er. Er wolle später Erfinder im Elektrobereich werden.

Eingeschult: Ivan (10) freut sich mit Mutter Victoria und Vater Roberto Pavonsierra. Quelle: Samantha Franson

Ivans neuer Klassenlehrer Matthias Paesler ist nicht nur glücklich über seine neue Klasse, auch über das neue Schulgebäude: „Es ist großartig, dass hier endlich an einem zentralen Ort wieder das zusammenkommt, was zusammengehört.“ Denn bisher waren die unteren Jahrgänge in einer Außenstelle am Herrenhäuser Markt untergebracht. Dank der neuen 46 Klassen- und 20 Fachräume haben nun wieder alle Klassen einen Platz am Gymnasium. Sogar so viel, dass die Jahrgänge fünfzügig aufgebaut werden konnten.

„Es ist ein Gebäude, das erst noch bespielt werden will“

Der erste Bauabschnitt wurde bereits 2014 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den zweiten und dritten Bauabschnitt hatten im März 2017 begonnen. Seither waren Schüler und Lehrer im Gymnasium Limmer ausgelagert. Nun die Fertigstellung: „Dies war eines der größten städtischen Projekte der vergangenen Jahre“, sagte Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. „Das Projekt steht als Beispiel dafür, dass die Stadt trotz angespannter Haushaltslage in die Bildung investiert.“

Das Büro „ppp architekten + stadtplaner“ ( Lübeck) plante, dass erhaltungsfähige Bausubstanz in den Rohzustand zurückgebaut und bedarfsgerecht saniert wird. So etwa die Aula, die im Gymnasium mit Musik- und Theater-Schwerpunkt wie eine kleine Philharmonie daher kommt. Andere Gebäudeteile wie die kleinen Turnhallen wurden abgerissen. Dafür entstand eine moderne Turnhalle, die sich dreiteilen lässt. Auch eine Mensa gibt es nun. Das Gebäude ist komplett barrierefrei und besticht durch schlichte Eleganz – von außen wie von innen. Doch wirkt der Schulkomplex dadurch mehr wie eine Hochschule für Studenten als ein Ort für Schüler. Der Schulleiter bestätigt: „Es ist ein Gebäude, das erst noch bespielt werden will.“

Von Jens Strube