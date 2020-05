Wasser marsch: Hannovers Brunnen sprudeln wieder

Hannover

Lange hatten die Südstädter auf die Sanierung ihres beliebten Treffpunktes warten müssen. Seit Mittwoch sprudelt jedoch wieder das Wasser aus dem Constructa-Brunnen an der Hildesheimer Straße – nach dreijähriger Sanierung. Damit hat die Stadt zugleich den Startschuss für die Brunnensaison 2020 in Hannover gegeben. Im Innenstadtbereich nahm sie neun weitere Wasserspiele in Betrieb. Bis zum Ende der Woche sollen sämtliche intakten städtischen Brunnen laufen.

Seinen Namen verdankt der Constructa-Brunnen der Baumesse „ Constructa“, die 1951 in Hannover ausgerichtet wurde. In der Südstadt war dazu als Vorzeigeprojekt der „Baublock Constructa“ errichtet worden, eine rundum begrünte Hochhaus-Siedlung mit 500 Wohnungen sowie einigen Geschäften. 1962 war dazu nach einem Entwurf des Architekten Konstanty Gutschow der Brunnen gebaut worden. Er besteht aus einer runden Schale, mit einem Durchmesser von drei Metern. Das Wasser plätschert aus mehreren emaillierten Blütenblättern.

Beliebter Treffpunkt: Der Constructa-Brunnen mit seinen sprudelnden Blüten wurde 1962 aufgestellt. Quelle: Ilona Hottmann

Von 2018 bis 2020 hat die Sanierung des Brunnens gedauert. Nicht nur die Blüten mussten restauriert werden. Die Stadt ließ auch den Unterbau erneuern und besserte das Pflaster um den Brunnen herum aus. Kosten des Projektes: 95.000 Euro.

Einige kaputte Brunnen bleiben abgeschaltet

Eine Reihe von Brunnen in Hannover bleiben 2020 jedoch abgeschaltet: Der Ernst-Brunnen in der Posthornstraße (Linden-Mitte), der Quellstein in der Ahrbergstraße (Linden-Süd), der Tierbrunnen an der Erlöserkirche (Linden-Süd) und der Postbrunnen an der Rosenstraße (Mitte). Den Brunnen auf dem Klagesmarkt hat die Stadt stillgelegt. Der Brunnen auf Stöckener Markt läuft nicht, weil der Platz saniert wird. Pro Jahr investiert die Stadt rund 160.000 Euro für Strom, Wasser sowie die Instandhaltung ihrer Brunnen.

Ebenfalls angeschaltet hat die Stadt die zwölf Trinkwasserspender in der Stadt. Ihrer Einschätzung nach können diese trotz der Corona-Krise „unbedenklich“ genutzt werden, sofern die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Von Christian Bohnenkamp