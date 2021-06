Bennigsen

Im Bennigser Freibad droht der Badespaß in dieser Saison ins Wasser zu fallen. Denn die Badbetreiber haben ein Personalproblem. Kurz nach dem Saisonstart hat ein Schwimmmeister, der erst am 1. Juni angefangen hat, seinen Job schon wieder hingeschmissen. Drei Tage nach seinem Start. Jetzt sucht die Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Bädergesellschaft, Martina Riemer, dringend Ersatz.

„Ohne Vollzeitkraft können wir den Freibadbetrieb ganztags nicht ermöglichen“, sagt Riemer. Die 60-Jährige sucht einen Schwimmmeister für montags bis freitags. „Im Gegensatz zu vielen anderen Freibädern gibt es bei uns den Luxus, dass die Wochenenden frei sind.“ Und auch ein Frühaufsteher wird nicht gesucht. 10 bis 19 Uhr: das ist die Arbeitszeit. „Die Morgenstunden übernehme ich“, betont Riemer. Es sei ein gutes Arbeiten hier.

Freibad am Deister ist bei allen Altersgruppen beliebt

Derzeit muss die Geschäftsführerin mit Unterstützung einzelner DLRG-Kräfte die Beckenbetreuung komplett abfedern. Die Anlage mit 50-Meter- und Kinderbecken werde morgens ab 6 Uhr von den Frühschwimmern besucht, am Nachmittag kämen Familien, Jugendliche, Sonnenanbeter und schließlich die Abendschwimmer.

Vor allem an den Kindern habe sich der Schwimmmeister im Bennigser Freibad gestört, erzählt die Chefin: „Er sagte mir, ihm sei die Lautstärke zu viel und er könne so nicht arbeiten.“ Martina Riemer kann darüber nur den Kopf schütteln. „An den Tagen, als er hier gearbeitet hat, waren maximal 100 Kinder da. Sonst haben wir das drei- bis vierfache. Ich weiß nicht, was der sich vorgestellt hat.“

Deutschlands Bäder gehen die Bademeister aus

Nach der Kündigung sei sie wie vom Donner gerührt gewesen. „Eine Stunde lang habe ich nur geweint. Es muss schon ein Wunder geschehen, wenn wir jetzt noch einen Ersatz finden“, sagt die Bäderchefin. Denn seit Jahren gehen Deutschlands Bädern die Bademeister aus. Nach Schätzungen fehlen bundesweit mehr als 2000 ausgebildete Schwimmmeister.

Dass Bennigser Freibad wäre nicht das erste, das wegen der dünnen Personaldecke den Betrieb herunterfahren müsste. Denn, so Riemer: „Ohne Schwimmmeister kommen wir nicht durch die Saison. Entweder müssen wir die Öffnungszeiten stark reduzieren oder die mehr als 100 Schwimmkurse, die ich am Nachmittag gebe, fallen aus. Beides wäre nach den langen Bäderschließungen in der Pandemie eigentlich nicht tragbar.“

