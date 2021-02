Hannover

Wie können Kinder und Jugendliche Falschmeldungen, sogenannte Fake News, im Internet erkennen? Dieser Frage geht das Online-Seminar „Fake News in Zeiten von Corona“ des Vereins „Juuuport“ auf den Grund. Zum diesjährigen internationalen „Safer Internet Day“ am 9. Februar wurde der Schwerpunkt auf den Umgang mit Falschmeldungen im Netz gelegt. „Ich glaube, dass das Thema Fake News gerade wichtig ist, weil der Alltag der Kinder und Jugendlichen durch das letzte Jahr vermehrt online stattfindet, gerade der Kontakt zu Gleichaltrigen“, erklärt Judith Blatt, Managerin des Teilprojektes „Juuuports Online-Seminare“. Dazu sei das Thema Corona ein „großes gesellschaftliches Thema“, zu dem vieles kursieren würde. Blatt betont, dass es wichtig sei, jungen Menschen zu zeigen, wie sie Nachrichten verstehen und die dahinterstehenden Quellen recherchieren und Informationen validieren können.

Scouts sind im Alter der Teilnehmer

Die Seminare finden immer online statt, das war schon vor dem Beginn der Corona-Pandemie üblich. Den jungen Seminar-Teilnehmern bringen Juuuport-Scouts im Alter von 14 bis 24 Jahren das Thema Fake News nahe. „Uns ist sehr wichtig, am Anfang erstmal ins Gespräch zu kommen“, sagt Scout Julia Liebe. Jedes Seminar habe einen „groben Plan“, sei interaktiv gestaltet und individuell. „Das Thema wird mit den Teilnehmern gemeinsam erarbeitet“, unterstreicht die 22-Jährige.

Anzeige

Beim Fake-News-Seminar gehen die Scouts unter anderem darauf ein, was Fake News sind, wie die Erfahrungen der Teilnehmer mit Falschmeldungen sind, wie sie solche erkennen und mit ihnen umgehen können. Als interaktive Inhalte sind beispielsweise Umfragen eingebunden, Schüler beteiligen sich über eine Chat- und Mikrofon-Funktion. „Die Schüler sind bereit, darüber zu reden, sie bringen ihre eigenen Erfahrungen mit“, sagt Scout Alisha Breite.

Teilnehmer bekommen „Handwerkszeug“

Konflikte wegen anderer Meinungen gebe es nicht. „Wir lassen Raum dafür, dass Geschichten erzählt werden können. Wenn Fake News erzählt werden, entlarven wir die auch als solche“, sagt Breite. Häufig seien die Erfahrungen als Fragen formuliert, mit der Bitte um eine Einschätzung der Scouts. „Wir geben praktische Tipps, wie man die Fake News erkennen kann, weil Jugendliche sich oft einfach nicht zutrauen, selbst Falschnachrichten zu erkennen. Das ist sozusagen das Handwerkszeug, was wir ihnen geben kennen“, so die 22-Jährige. Dazu zählen Beispiele für verlässliche Quellen oder Checklisten.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Seminar zum Thema Fake News bietet „Juuuport“ fünf Seminare an, zwei weitere Seminare seien in diesem Jahr geplant. „Vor allem wird das Thema Cybermobbing besonders oft angefragt, weil das in der Lebenswelt, im Alltag der Kinder und Jugendlichen relativ häufig zum Thema wird, aufgrund der Gruppendynamik“, sagt Blatt. Aktuell kämen wöchentlich etwa fünf Anfragen, zeitnah werde dann ein Termin angeboten. Das Seminar werde individuell auf das Niveau der Gruppe abgestimmt, auch Kombinationen verschiedener Themenschwerpunkte seien möglich.

„Juuuport“ soll Sicherheit bieten

Die Beratungsplattform „Juuuport“ ist ein Angebot für Jugendliche, auf der Gleichaltrige bei dem Umgang mit Problemen im Internet geholfen werden soll. „Was Juuuport ausmacht, ist die Situation, dass die Beratung auf Augenhöhe stattfindet, also von Gleichaltrigen, und sie dadurch auch sehr niedrigschwellig ist“, so Sabine Mosler, Vorsitzende des „Juuuport e.V.“. Der Name „Juuuport“ setzt sich dabei aus dem englischen „you“, dt. du, und dem englischen Wort „port“, dt. Hafen, zusammen. „Hafen bedeutet auch Sicherheit, das heißt, „Juuuport“ gibt dir, Jugendlichen, Sicherheit“, erklärt Mosler.

Von Stella-Sophie Wojtczak