Hannover

Wer etwas für die Sauberkeit der Meere tun möchte, muss nicht erst an die Küste fahren. 15 Kinder vom Kinderschutzbund Burgdorf haben am Donnerstag an der Ihme schon mal angefangen. Gemeinsam mit Sea Life sammelten sie beim Clean-up-Day am Peter-Fechter-Ufer jede Menge Müll. Vom Kronkorken über Kaffeebecher bis zur Wodkaflasche – am Ende hatten sie Unrat in allen Formen und Farben im Sack.

„Umweltschutz fängt vor der Haustür an. Irgendwann mündet jedes Gewässer im Ozean. Da landet dann auch unser Müll“, erklärte Sandra Köller von Sea Life, warum auch ein sauberes Ihme-Ufer zum Schutz der Meere beiträgt. „Dafür möchten wir die Kinder sensibilisieren.“ Die Mädchen und Jungen, die im Rahmen der Ferienbetreuung aus Burgdorf und Ehlershausen angereist waren, machten sich mit Abfallgreifern, Handschuhen und Mülltüten auch gleich ans Werk. Lange suchen mussten sie am Peter-Fechter-Ufer gegenüber des Ihme-Zentrums nicht. Hier wird gern gefeiert, entsprechend weit verstreut waren die unliebsamen Überbleibsel vom Grillen und Picknicken. „Hier liegt sogar noch ein Silvesterböller“, wunderte sich Elias Kirstein (12). Auch Döner-Papier, Obstnetze und Getränkekartons sammelten die fleißigen Helfer aus den Büschen.

Da kam einiges an Müll zusammen: Elias Kirstein und Sandra Köller von Sea Life waren fleißig. Quelle: André Pichiri

Kinder waren mit Eifer dabei

Janne König (6) war mit viel Eifer dabei. „Ich finde es gut, dass wir das machen“, lobte sie die Aktion. „Ich finde es traurig, dass die Menschen so viel Müll wegschmeißen.“ Auch im Sack von Sammy Dreeskornfeld (8) sammelte sich schnell allerlei Unrat. „Am schönsten finde ich, dass wir das alle zusammen machen. Dann macht es auch viel mehr Spaß“, sagte sie und erklärte, wie wichtig eine saubere Umwelt ist. „Manchmal sieht man sogar tote Vögel und Fische, die am Müll gestorben sind.“

Mikroplastik ist in der Nahrungskette angekommen

Das war das Stichwort für Oliver Schaper Diplom-Biologe bei Sea Life. Anhand von Wasserproben zeigte er den Kindern, welche Tiere und Pflanzen sich in der Ihme tummeln und warum der Abfall die Gewässer so sehr belastet. Nicht nur der Verpackungsmüll als Ganzes, der irgendwann über die Flüsse ins Meer gespült wird, setzt der Natur zu. Auch Mikroplastik, das über Abrieb im Wasser landet, ist ein zunehmendes Problem. Über Kleinstlebewesen landet es erst in den Mägen der Fische und schließlich auf dem Teller der Menschen. „ Mikroplastik ist also mittlerweile in der Nahrungskette angekommen“, so Schaper.

Am Ende kam beim Clean-up-Day einiges an Müll zusammen. Wobei die Menge eher Nebensache war. „Wenn die Kinder mitnehmen, dass es Auswirkungen auf die Tiere hat, wenn sie ihren Müll liegen lassen, haben wir unser Ziel schon erreicht“, brachte Sandra Köller den Sinn der Aktion auf den Punkt.

Von André Pichiri