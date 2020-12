Hannover

Eine offizielle Einweihung soll es erst im Frühjahr 2021 geben – wenn es das Pandemiegeschehen bis dahin zulässt. Keine zeitnahe und offizielle Inbetriebnahme des jetzt fertig gebauten Kunstrasenplatzes des VfL Eintracht in der Südstadt ist gleichwohl bedauerlich, denn immerhin ist die Anlage die erste ihrer Art aus dem Kunststoffrasen-Programm der Stadt Hannover. Die konnte jetzt im Sportausschuss vermelden, dass die Baukosten im Rahmen geblieben seien. Heißt: rund 800.000 Euro inklusive Flutlicht, Ballfangnetzen und Trainerbänken.

Anfang August waren die Arbeiten gestartet, und wenn der Spielbetrieb landesweit wieder erlaubt ist, soll der Kunstrasen gleich 36 Mannschaften mit zusammen knapp 800 Mitgliedern aus der Fußballsparte des VfL Eintracht zur Verfügung stehen. Beim HSC Hannover, der ebenfalls in der ersten Runde zum Zuge kam, ziehen sich die Baumaßnahmen hingegen weiter hin – wegen des Widerstands der Anlieger aus der List, die Lärm bis spät in den Abend befürchten.

16 Vereine machen bei der zweiten Runde mit

In der ersten Runde hatte es 36 Bewerber gegeben, von denen zwei Sportvereine in einem komplizierten Verfahren ermittelt wurden, der VfL Eintracht und der HSC. Ausschlaggebend für den Zuschlag waren unter anderem Kriterien wie die Auslastung der bisherigen Stätten eines Vereins, die Zahl der jugendlichen Mitglieder, das Einzugsgebiet und die Finanzkraft. Ausgeschlossen wurden im Vorhinein Vereine, deren Gelände in Hochwassergebieten liegt, etwa das des DHC.

Jetzt ist auch die Bewerberfrist für Runde zwei abgelaufen, bis zum 15.Dezember hatten Vereine noch die Möglichkeit, fehlende Unterlagen nachzureichen. Nach Mitteilungen der Stadt haben sich diesmal nur 16 Klubs beworben. Einerseits aus Resignation, in der ersten Runde nicht zum Zuge gekommen zu sein, andererseits weil sie das Geld für die spätere Platzunterhaltung anderweitig verplant hätten, mutmaßt das Sportamt. Die Stadt will insgesamt bis zu zehn neue Kunstrasenplätze bauen.

