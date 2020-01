Kirci: „Hatte Sorge, dass die SPD auseinanderbricht“

Hannover

Das war’s. Mit sehr emotionaler Rede hat sich SPD-Stadtverbandschef Alptekin Kirci aus diesem Amt verabschiedet. Er übernimmt damit die Verantwortung für das Desaster bei Europa- und OB-Wahl.

Den meisten der 160 Delegierten, die sich am samstag zum Parteitag im Kronsberger Stadtteilzentrum Krokus trafen, ist die Rathausaffäre als Ursache klar. Auf alles, was derzeit von der 18. großen Strafkammer juristisch aufgearbeitet wird, ging der Jurist Kirci nur kurz ein. „ Stefan Schostok hat die poitischen Konsequenzen gezogen“, kommentierte er den Rücktritt des OB nach Razzia und Anklage wegen Untreue. Dabei geht es um die gesetzeswidrigen Zulagen an seinen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert, die der einstige Personaldezernent Harald Härke abgenickt hatte.

„Einer der bittersten Tage“

„Meine Sorge war immer, dass die Partei auseinander bricht“, schildert Kirci seine Seelenlage nach den Enthüllungen und ihren Folgen. Die SPD sein seine Heimat, und es sei ihm schwergefallen, das Desaster zu erleben. „Der 27. Oktober war einer der bittersten Tage für uns.“ An diesem Tag, war OB-Kandidat Marc Hansmann mit nur 23,5 Prozent als Dritter (und damit Verlierer) in der Wahl gscheitert.

Der scheidende Parteichef (seit 2011 im Amt) riet zu „Mut und Zuversicht“ nach zwei Jahren der Krise. „Wir wollen die Menschen für ein besseres Morgen gewinnen.“ Kirci ist sicher: „Fleiß, Leidenschaft und Engagement werden sich irgendwann auszahlen.“

Noch eine Kampfkandidatur?

Die Genossen dankten ihm mit stehenden Applaus. Als Nachfolger bewerben sich Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic als Doppelspitze, Marc-Dietrich Ohse als Einzelbewerber. Gerüchten zufolge soll es eine weitere Kandidatur geben. Einer Satzungsänderung für die Doppelspitze hat die Partei gleich zu Beginn des Parteitags zugestimmt.

Von Vera König